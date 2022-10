Pour mieux assurer l’approvisionnement en carburants de bonne qualité pour la satisfaction de sa clientèle partout à Bamako et ailleurs. C’est à cet effet, qu’elle (Soyatt) a inauguré une nouvelle station d’essence à Kati. C’était en présence du directeur commercial, Abocar Oumar Touré, ainsi que plusieurs responsables de ladite société et ses partenaires. Pour l’occasion, de nombreux clients ont bénéficié d’une offre spéciale (100%) sur leurs achats en carburants.

Selon le directeur commercial-Soyatt, Abocar Oumar Touré, la principale mission de leur société était d’accompagner leurs clients dans leur choix et de leur offrir le meilleur service sur place : « La station-service propose une boutique dans un format innovant de supérette avec une large gamme de produits de qualité vous permettant de faire les petites courses rapides le temps de vous approvisionner en carburant dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. Une solution de lavage automobile automatique sur-mesure pour éviter toutes rayures sur les belles carrosseries de vos véhicules y sera opérationnelle bientôt sur votre station avec un service d’entretien auto». Et d’ajouter « Les clients de la localité y trouveront l’ensemble des produits de qualité supérieure tels que l’essence sans plomb, le diesel, les lubrifiants ainsi qu’une boutique (SO Shop) et un salon de thé (SO Tea)».

Nous continuons à investir pour mieux servir nos clients, poursuit M. Touré, et apporter notre contribution à la population Malienne en créant plus de proximité avec nos projets d’expansion de stations-services. Aussi, de nombreuses innovations en cours pour nos clients de l’administration publique et aux entreprises privées avec une offre ciblée pour la fourniture continue et efficace en produits de qualité avec des solutions diverses et variées.

« Bientôt, vous aurez un portefeuille électronique qui donne accès à tous les produits (carburant et lubrifiants de qualité) et services (entretien et lavage entretiens professionnels de vos véhicules) tout en en profitant des boutiques et espaces de thé et café, connectés et agréable pour vos rencontre », a-t-annoncé.

Par ailleurs, le directeur commercial-Soyatt, Abocar Oumar Touré a saisi l’occasion pour remercier les clients qui ont répondu présents à cette cérémonie d’inauguration et qui ont également exprimé toute leur joie pour l’ouverture de cette station.

Pour mieux marquer l’inauguration de la station-service, Soyatt a proposé une promotion permettant aux clients de recevoir des cadeaux instantanés à l’achat et de participer à un jeu-concours leur permettant de gagner des bon d’achat en carburant, des tee-shirt et casquette.

M Sylla

