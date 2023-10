Ibrahima N’diaye, Directeur General de la BDM-SA, a la cérémonie d’ouverture de la SECOMA 2023 : “La BDM-SA est sponsor officiel de la Secoma 2023 parce que la CCIM et l’ensemble de ses adhérents sont des clients de notre banque”

La 4è édition de la Semaine commerciale du Mali (Secoma) se tient du 14 au 29 octobre 2023 au Parc de la Foire des expositions de Bamako (Febak) sous le haut parrainage du Président de la Transition, Assimi Goïta. Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), cette foire commerciale donnera l’occasion aux commerçants et industriels d’exposer des produits Made in Mali. Le sponsor officiel de la Secoma 2023 est la Banque de développement du Mali (BDM-SA. La cérémonie d’ouverture de la semaine était présidée le mardi 24 octobre 2023 par le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, qui avait à ses côtés le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et Mandiou Simpara (président de la CCIM).

Le sponsor officiel de la Secoma 2023 est la Banque de développement du Mali (BDM-SA. Le Directeur général de la BDM-SA, Ibrahima N’Diaye, a expliqué que sa banque a accepté d’être le sponsor officiel de la Secoma 2023 pour deux raisons. “La première raison est que la Chambre de commerce et d’industrie du Mali fait partie des propriétaires de la BDM-SA qui ne pouvait pas rester en marge de cette activité phare qu’est la Secoma organisée par la CCIM. La deuxième raison, parce que la CCIM en tant structure faîtière et l’ensemble de ses adhérents sont des clients de la BDM-SA et qui ont fait confiance en cette banque. Quand un événement regroupe les opérateurs économiques du Mali, la BDM-SA ne peut pas rester en marge. Et c’est avec fierté et dévouement que la BDM-SA accompagne la CCIM et l’ensemble de ses membres”, a-t-il fait savoir. Pour cette Secoma 2023, la BDM-SA n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, la direction générale de la BDM-SA a aménagé et animé un stand avec des commodités d’accueil pour faire connaître ses produits et services. Ce stand de la BDM-SA a attiré l’attention des visiteurs dont le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

Le président de la Commission d’organisation de la Secoma 2023, Harouna Kanté et le président de la Chambre de commerce et d’Industrie du Mali, Mandiou Simpara, ont informé que la Secoma 2023 est une activité commerciale de la CCIM qui a pour objectif la promotion des produits locaux. Elle donne aussi l’occasion aux commerçants et industriels d’exposer des produits Made in Mali. Il y a au total 400 exposants nationaux et étrangers. Mandiou Simpara a confirmé que la BDM-SA est le partenaire historique de la CCIM et de la Secoma. Il a remercié le Premier ministre et le ministre de l’Industrie et du Commerce pour l’organisation de la Secoma. Il a promis que les commerçants, les opérateurs économiques et les industriels maliens joueront leur partition en apportant leur pierre à l’édification et au développement du Mali.

Dans sa déclaration, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a félicité les commerçants pour la tenue de la Semaine. Il s’est surtout réjoui du redémarrage de la Comatex dont un échantillon de son pagne confectionné lui a été offert. Il a promis aux commerçants que les recommandations du Forum de Ségou seront bientôt remises au Président de la Transition, Assimi Goïta. Et la tenue de la Secoma entre dans le cadre de l’application de ces recommandations afin de faire connaître les produits locaux aux consommateurs nationaux. Il a invité les Maliens, surtout les Bamakois, à visiter la foire et de faire des achats.

Siaka DOUMBIA

