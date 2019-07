Dans le cadre de la campagne d’information et de sensibilisation des populations sur les risques, dangers de la migration irrégulière et de promotion de la libre circulation dans l’espace CEDEAO, l’Association voix et musique pour l’intégration culturelle « AVMIC» sillonne depuis le 7 juin 2019, les 8 villages de la commune rurale de Kadiana dans le cercle de Kolondieba.

Initié par l’Association voix et musique pour l’intégration culturelle « AVMIC» en partenariat avec l’union européenne, la coopération espagnole et le ministère des Maliens de l’Extérieur, le projet qui dure trois (3) mois porte sur la création et diffusion d’une pièce de théâtre de sensibilisation et d’information des populations de la commune rurale de Kadiana à travers 10 représentations de théâtres, musique et des projections de film sur les risques et dangers liés à la migration irrégulière et l’information sur les possibilités et les opportunités de migration dans la sous-région.

L’objectif du projet est de créer une pièce de théâtre de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière et les opportunités de migration dans l’espace CEDEAO ; renforcer les capacités de l’association voix et Musique pour l’intégration culturelle, la Mairie de Kadiana, la jeunesse et les associations de femmes évoluant localement en matière de sensibilisation et d’information de la population malienne sur les dangers de la migration irrégulière et les opportunités de migration qu’offre l’espace sous régional de la CEDEAO à travers la mise d’activités de sensibilisation et d’information.

Les initiateurs veulent aussi promouvoir la culture de migration régulière dans la commune de Kadiana en particulier et dans le cercle de Kolondièba en général ; renforcer la communication entre les acteurs et groupes cibles bénéficiaires de l’action lors des causeries débats à la fin de chaque spectacle afin de favoriser l’échange entre les jeunes, les parents, les cadets, les ainés autour de la migration irrégulière et de l’exode rural dans la commune de Kadiana et tout au long des frontières entre Tingrela en côte d’ivoire et le cercle de Kolondiéba au Mali.

Le lancement a eu lieu à Kadiana en présence des autorités locales, coutumières, religieuses et du président de l’AVMIC, Abdoul Berthé.

Au cours des la cérémonie d’ouverture, les intervenants ont affirmé que le sketch retrace tous les risques et dangers liés à la migration irrégulière au Mali. Ils ont demandé aux jeunes et aux parents de se parler en famille afin de mettre fin à cette pratique qui fragilise non seulement l’épanouissement des familles mais aussi les communes.

La tournée se poursuit dans la commune jusqu’au mois d’aout 2019 pour toucher le maximum de personnes.

Y. Doumbia

