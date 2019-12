Le Collectif des femmes et des jeunes de Kati a réalisé, le jeudi 12 décembre dernier, à la Maison des jeunes de Kati, le sixième acte de ses activités à travers l’organisation d’un point de presse pour dénoncer la présence des forces étrangères au Mali et mettre en garde le président de la République française, Emmanuel Macron et les Chefs d’Etat du G5 Sahel. Ledit point de presse était principalement animé par Adama Sanogo, Moussa Bolly et Berthé Awa Diallo (tous membres du collectif).

Pour le conférencier, l’acte 6 de son organisation vise à envoyer un message fort à Emmanuel Macron, président de la République française et à ses homologues des pays du G5 Sahel. « Monsieur le président Macron, nous voulons que vos forces libèrent nos différents pays. Si nos Chefs d’Etat vous disent, la population consciente sera debout et déterminée pour la libération de l’Afrique en général et le Mali en particulier », a-t-il laissé entendre.

Dans son réquisitoire, il a invité le président Macron à lever tous les camps militaires installés par l’Armée française sur le sol malien. Car, dit-il, la jeunesse africaine consciente a compris le jeu de dupe et l’hypocrisie de la France dans sa soi-disant lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et d’ajouter que plus jamais cette jeunesse ne se laissera dominer ou laisser qui que ce soit venir piller ses ressources minières. « A l’écoute de votre discours dans lequel vous nous traitez d’anti-français, nous vous disons de ne pas vous cachez dernière le peuple français que nous admirons et respectons beaucoup. Nous manifestons notre ras-le-bol par rapport à votre politique de néocolonialisme en Afrique et aux pillages de nos ressources naturelles », a-t-il martelé.

Il a aussi saisi l’occasion pour inviter la jeunesse malienne à s’unir pour récupérer son seul héritage commun, le « Maliba » qu’elle a tendance à perdre.

