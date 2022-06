Dans le cadre de la huitième journée internationale de sensibilisation à l’albinisme, célébrée chaque année depuis 2014, l’association malienne pour la protection des personnes atteintes d’albinisme (AMPA) a récemment initié une visite guidée d’une parcelle de 15/20 sise à Sébénikoro acquise pour ses activités. Une occasion mise à profit pour commémorer le sixième anniversaire de sa création intervenue en 2015.

Pour la circonstance, ils étaient nombreux parmi les membres de cette association à avoir effectué le déplacement pour magnifier l’événement. Dans ses propos liminaires, la présidente de l’association malienne pour la protection des personnes atteintes d’albinisme (AMPA) Mme Maïga Aminata Traoré a tenu à expliquer les circonstances ayant favorisé l’acquisition de cette parcelle ainsi que la manière dont elle pourrait être judicieusement utilisée pour les activités de sa structure.

A l’en croire, tout a commencé en 2017 lorsque son association a noué un partenariat temporaire avec « Lamomali » (un groupe de musique africaine et pop français, originaire du Mali) pour le tournage d’un clip sensibilisant sur les questions de droits humains. Dénommé « Solidarité » ce projet a concerné cinq pays dont le Mali. Après la réalisation du clip, une projection a été faite à Paris avant d’être mis sur l’application « Netflix » connue pour être le leader de la diffusion de films et séries TV par abonnement.

C’est donc grâce aux fonds récoltés dans le tournage et la promotion de ce clip qu’AMPA Mali a été contactée par l’intermédiaire du producteur Mory Touré pour lui faciliter l’acquisition d’une parcelle. Pour Mme Maïga Aminata Traoré, celle-ci sera judicieusement utilisée pour servir les personnes vivant avec l’albinisme au Mali. C’est ainsi qu’elle a lancé un appel en direction des bonnes volontés pour aider l’association à construire cette parcelle qui pourrait servir d’abri mais également de centre pour la formation et le renforcement des capacités des personnes vivant avec l’albinisme souvent victimes d’une injustice et d’une marginalisation dans la société. Elle entend également abriter le siège de l’association sur cette parcelle.

Rappelons que depuis 2017 le siège de AMPA se situe dans un immeuble appartenant à une bonne volonté dans l’ACI 2000. Toutefois, avec cette parcelle, elle pourra non seulement y abriter son siège pour ses activités mais également offrir un espace sécurisé aux personnes vivant avec l’albinisme afin de s’exprimer, se divertir et travailler pour leur épanouissement. Signalons qu’officiellement AMPA a obtenu son récépissé en 2015 bien que ses activités aient démarré depuis 2011. Elle dispose en son sein plusieurs compétences dans diverses disciplines comme les finances, les montages de projet ainsi que leur suivi et évaluation. Elle a comme objectif de défendre, protéger et promouvoir les droits des personnes vivant avec l’albinisme au Mali. Parmi ses plus grandes réalisations on peut citer l’élaboration d’une base de données visant à inscrire le nombre de personnes vivant avec l’albinisme au Mali afin de faciliter leur prise en charge.

Anne Marie Soumouthéra

