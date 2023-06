Le Mali, à l’instar des autres pays, a célébré la journée mondiale du réfugié, le mardi 20 juin 2023. Une journée qui a été marquée par un moment de réflexion, de compassion et de solidarité. Grâce aux efforts conjugués de l’Etat du Mali et de l’ensemble de ses partenaires, plus de 88 000 réfugiés maliens ont pu être rapatriés dans la sécurité et dans la dignité, environ 750 000 personnes déplacées interne ont pu regagner leur foyer.

Cette année, l’événement a été placé sous le signe de : l’espoir loin de chez soi, pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C’est pour mettre l’accent sur la recherche de solutions en faveur des réfugiés ainsi que sur l’importance de l’inclusion.

Le monde célèbre chaque 20 juin, la journée mondiale du réfugié qui constitue, chaque année, l’occasion pour saluer le courage et la résilience des personnes contraintes de fuir à travers le monde, leurs pays, leurs villes, leurs villages à cause de l’insécurité créée par des conflits et des persécutions liés à leurs origines, leurs races, leurs religions, leur opinions politiques, ou leur appartenance à un groupe social. C’est l’occasion également de saluer la générosité des autorités des pays d’accueil et des populations hôtes.

Le représentant du HCR au Mali n’a pas manqué de saluer le gouvernement et le peuple du Mali, pour leur accueil qui selon lui, a permis à des dizaines de milliers de réfugiés de s’installer en toute concorde, aux côtés de leurs sœurs et frères, maliennes et maliens. Ce qui dénote, à ses yeux, de l’hospitalité légendaire, profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles du peuple malien. Une hospitalité qui se manifeste par l’accueil sur son sol de plus de 64 000 réfugiés et demandeurs d’asile, dont certains ont passé plus de 3 décennies notamment dans la région de Kayes. « Nous donnons de l’espoir aux réfugiés lorsque nous nous assurons qu’ils disposent d’outils qui leur permettent de reprendre en main leur destin. Et cela passe des opportunités d’emploi et des activités génératrices de revenus, une inclusion dans le système éducatif et un accès à des formations de qualité », explique le représentant du HCR.

Dans son intervention, le ministre chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra a, au nom des plus hautes autorités, remercié les donateurs, les agences du système des Nations-Unies et les organisations non-gouvernementales qui accompagnent le Mali dans la réponse d’urgence au déplacement forcé au Mali et à la mise en œuvre des solutions durables. Il a également salué l’excellence collaboration qui existe entre le Mali et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les refugiés qui, dit-il, contribue à solidifier l’engagement du gouvernement pour la protection des refugiés et de toutes les autres personnes ayant un besoin de protection et vivant sur le territoire malien. En tout cela, s’ajoutent les soutiens constants dans la mise en œuvre de divers projets dans les régions du nord et du centre à Kayes et le District de Bamako.

Ibrahima Ndiaye

