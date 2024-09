Affaire ‘’Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires’’ Le procès démarre ce matin

Fixé pour le mardi 17 septembre dernier, le procès sur l’affaire dite ‘’Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires’’ incriminant entre autres l’ex ministre des Finances, Bouaré Fily Sissoko, l’Ex Ministre Mahamadou Camara, l’ancien Secrétaire Général de la Présidence, Moustapha Ben Barka et l’ex membre du CNT, Colonel Nouhoum Dabitao est finalement renvoyé à ce matin mardi 24 septembre. Motif : l’attaque terroriste perpétrée à Bamako à l’aube même du jour du procès.

C’est sous une forte détonation que la population bamakoise s’est réveillée le mardi matin 17 septembre 2024. Ainsi, la capitale malienne faisait l’objet d’une attaque terroriste ciblant l’école de la Gendarmerie de Faladiè et la Base 101 de la zone aéroportuaire. Hasard du calendrier, au même jour était programmé le début de la tenue du procès de l’un des plus gros dossiers que la justice malienne avait sous la main. A savoir, l’affaire dite ‘’Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires’’ car c’est de cela qu’il s’agit. Elle est contre plusieurs personnalités de l’ancien régime de Ibrahima Boubacar Keïta, dont des anciens Ministres, Directeurs, opérateurs économiques et officiers supérieurs de l’armée.

Ces anciens Hommes forts du régime déchu étaient attendus à la barre de la Cour d’Assises à la faveur de sa session spéciale sur les crimes économiques et financiers pour l’accusation suivante : Faux en écriture, usage de faux, atteinte aux biens publics, corruption, trafic d’influence et favoritisme, avec à la clé : plusieurs dizaines de milliards de FCFA.

Ainsi, le mardi 17 septembre, ce sont seulement 4 accusés qui ont marqué leur présence à l’audience en milieu de journée, à savoir l’ex Ministre des Finances, Bouaré Fily Sissoko ; l’ex Ministre Mahamadou Camara (Directeur de Cabinet du Président IBK à l’époque) ; Colonel Nouhoum Dabitao (Membre démissionnaire du CNT pour se mettre à la disposition de la Justice) et Moustapha Drabo (Directeur du Matériel, des Hydrocarbures et du Transport des Armées au moment des faits).

A cause donc de l’attaque terroriste produite à Bamako précisément dans la Commune où siège la Cour d’Appel, à la demande des 3 parties (Parquet, des Avocats de la Défense et du Contentieux de l’Etat), l’audience a été reportée et programmée pour demain mardi 24 septembre.

Par ailleurs, à sa sortie de la salle d’audience, l’ancienne Ministre Bouaré Fily Sissoko, avec un air rassurant s’est dite : « sereine, confiante et combative ». Il faut rappeler que durant ses 3 ans de détention, Mme Bouaré a tout le temps déclaré son innocence et a même eu à adresser une lettre au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta pour la tenue de ce procès pour prouver son innocence.

Mariam Sissoko

