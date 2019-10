L’actuel Ministre de l’intégration africaine, Me Baber Gano, non moins secrétaire général du parti présidentiel RPM en difficulté. La partie plaignante, dans l’affaire de ‘’détournement de fonds public… » à l’Office du Niger, vient d’être auditionnée par le procureur, Mamoudou Kassogué, du pole économique et financier et elle semble livrer des informations qui pourraient compromettre ce baron du RPM.

-Maliweb.net– Le secrétaire général du Rassemblement pour le Mali, deux fois ministre depuis l’accession de son mentor au pouvoir, a le dos dans le mûr dans l’affaire « de détournement de fonds public, atteinte au bien public et faux et usage de faux » opérée à l’Office du Niger et dont il est mis en cause avec le PDG de l’Office du Niger et son DAF ordonnateurs de dépense et le Chef Service Juridique. Cette affaire longtemps évoquée par la presse a connu une évolution courant semaine. Le mercredi dernier, le Syndicat Autonome de l’Office du Niger (SAON), à l’origine de la plainte, a été auditionné, pour la manifestation de la vérité, par le Pôle Économique et Financier du Tribunal de la Commune III de Bamako.

A sa sortie, le syndicat a publié un communiqué dans lequel il loue les qualités de travail des Officiers et sous-officiers de gendarmerie du Pôle économique et financier. Le syndicat indique avoir fait des dépositions avec des éléments de preuve sur l’atteinte au bien public. A l’entendre, les montants qui font l’objet de plainte s’élèvent à 401 millions de F CFA dont 354 865 682 F du côté des Impôts et 46 millions du côté de l’INPS. Les plaignants évoquent les faits avec précision en montrant le faux de certains documents. Il s’agit notamment de la Décision du Ministère de l’Économie et des Finances- Direction Générale du Budget prétendument signée le 20 décembre 2016 en référence à une demande de fonds du PDG-ON en date du …….27 Décembre 2016 qui semble, selon eux, octroyer à l’Office du Niger 3 548 656 829 F pour éponger ses arriérés d’impôts et sur lesquels l’avocat Me Baber Gano a prélevé illégalement 10 %. Selon toujours eux, au mépris même de son contrat d’assistance judiciaire légal qui lui permettait juste, au cas où il recouvre de l’argent à l’Office du Niger, de bénéficier de 2,5 %.

L’actuel ministre de l’intégration africaine dont l’image est largement ternie depuis le déclenchement de cette affaire se défend, dans d’autre presse, en disant qu’il a été rémunéré à la suite d’une prestation conformément à la loi. Le procureur aurait du mal à mettre la main sur ce protégé du régime.

En effet, depuis l’ouverture des enquêtes dans d’autres affaires similaires dont celle des « avions cloués au sol » aucun proche du régime ne semble s’inquiéter. Alors que beaucoup de hauts placés au sommet du pouvoir ont activement participé au processus de négociations et l’achat des « avions obsolètes » livrés à l’armée malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

