Incarcéré pour ‘’complicité de favoritisme’’ dans l’affaire dite de ”l’avion présidentiel” : Mahamadou Camara bénéficie d’une liberté sous caution

L’ancien ministre de la Communication et ancien directeur de cabinet de la présidence sous feu Ibrahim Boubacar Keita, Mahamadou Camara, a été remis en liberté ce jeudi 16 mars 2023. Pour rappel, il a été placé sous mandat de dépôt, il y a 2 ans, pour la deuxième fois, par la chambre d’accusation de la Cour suprême pour « complicité de favoritisme » dans le dossier dit de l’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires acquis en 2014.

«Les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues en faveur des inculpés que sont madame Bouaré Fily Sissoko d’une part, monsieur Mahamadou Camara , d’autre part, reçoivent le traitement différencié respectif comme ci-après indiqué: Madame Bouaré Fily Sissoko reste dans la position de détenue provisoire pour n’avoir pas, à ce jour encore, acquitté la caution de 500 millions de FCFA à laquelle est subordonnée sa mise en liberté. Monsieur Mahamadou Camara , quant à lui, bénéficie de la mise en liberté, pour avoir acquitté l’intégrité des 500 millions de FCFA en terme de sûreté constituée sur chacun des 10 titres fonciers entre les mains de Monsieur le directeur National du Cadastre», a-t-on appris dans un communiqué rendu public et signé par le procureur général de la cour Suprême du Mali, en date du 16 mars 2023 .

Cependant, il est indiqué dans le même communiqué que l’information judiciaire ouverte contre eux suit son cours dans le strict respect des principes directeurs du procès pénal, notamment ceux de la présomption d’innocence ainsi que du respect des droits de la défense

Ce n’était pas la première fois, Camara avait été inculpé pour les mêmes faits le 27 mars 2020, puis relâché par Mamadou Kassogué,l’ancien procureur de la commune III, du district chargé du pôle économique et financier de Bamako, actuel ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux.

Pour rappel, Mahamadou Camara, l’ancien premier ministre feu Soumeylou Boubèye Maïga et Mme Bouaré Fily Sissoko ancienne ministre de l’Économie et des finances, ont été écroués le 26 août 2021 par la chambre d’accusation de la Cour suprême dans les dossiers de “l’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires”. cela, suite aux informations publiées dans le rapport 2013-2014, du bureau du vérificateur général. Ce dernier avait noté, dans son rapport, la disparition de plus de 153 milliards de francs CFA et la dilapidation de plus de 20 milliards de FCFA dans l’achat de l’aéronef présidentiel et des équipements militaires. Les rapports d’enquête officiels ont établi des surfacturations de 40 milliards de francs CFA .

Moussa Sékou Diaby

Commentaires via Facebook :