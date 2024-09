Inculpés pour atteinte aux biens publics : Fily Sissoko et autres à la barre ce mardi

Mme Bouaré Fily Sissoko, l’ex-ministre de l’Economie et des Finances sous feu Ibrahim Boubacar Kéïta, sera à la barre avec ses coauteurs le mardi 17 septembre 2024. Ce procès entre dans le cadre des assises spéciales sur les crimes économiques et financiers

Fily Sissoko a été placée sous mandat de dépôt, en même temps que feu Soumeylou Boubèye Maïga, ancien ministre, ancien Premier ministre, dans l’affaire dite de “l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires”.

Mme le ministre a toujours clamé son innocence dans cette affaire, d’où ses multiples requêtes pour être jugée. On se rappelle qu’elle avait adressé une lettre ouverte au président Assimi Goïta. Dans cette lettre, elle se disculpe de toutes les charges et demande à défaut d’un non-lieu, un procès rapide pour laver son honneur ou une mise en liberté provisoire, à cause de son âge avancé et son état de santé. “Depuis 2015, j’avais espéré voir cette procédure arriver à son terme dans un délai raisonnable, conformément aux attentes de nos concitoyens en matière de reddition des comptes. Cependant, force est de constater que l’attente se prolonge sans raisons objectives évidentes…”, avait-elle déploré.

Pour l’ancienne ministre, toutes les conditions semblent réunies pour l’ouverture de son procès. Dans sa lettre, elle informe le président de la Transition de la disponibilité des rapports d’audit de la Cour suprême et du Bureau du Vérificateur général et les procès-verbaux d’enquêtes préliminaires, lesquels sont indispensables à l’ouverture d’un procès.

Cette affaire remonte en 2014, sous la présidence de feu Ibrahim Boubacar Kéita. Mme Bouaré Fily Sissoko était ministre de l’Economie et des Finances et Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense. Un avion présidentiel a été acheté à près de 20 milliards de F CFA et des contrats de plusieurs dizaines de milliards de F CFA ont été passés par le gouvernement pour la fourniture d’équipements militaires.

Les enquêtes ont révélé des irrégularités de près de 19 milliards F CFA concernant l’achat de l’avion présidentiel et des fraudes de 28,5 milliards de F CFA. Le montant total des irrégularités dans les contrats d’acquisition des équipements militaires est estimé à 69 milliards F CFA.

Ce procès s’étendra sur cinq jours pour permettre non seulement aux accusés d’apporter la preuve de leur innocence à la barre, mais aussi au parquet de requérir sur leur culpabilité en cas de leur maintien dans les liens de l’accusation.

Marie Dembélé

