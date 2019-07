Dans une interview publiée dans la parution N° 4763 du journal ”L’INDEPENDANT”, l’ambassadeur allemand, Dietrich BECKER, déconseille les hommes d’affaires de son pays de venir investir au Mali du fait de l’état de la corruption dans le secteur de la justice dans notre pays. Une sortie médiatique qui n’a pas beaucoup plu aux acteurs de la justice malienne. Sans perdre de temps et se sentant directement indexer, ces derniers ont vigoureusement condamné les propos de l’ambassadeur allemand dans un communiqué signé par le SAM (Syndicat Autonome de la Magistrature) et le SYLIMA (Syndicat Libre de la Magistrature).

” J’aime beaucoup le Mali et je pense que les jeunes maliens doivent se forger un avenir dans leur propre pays. Malheureusement, à l’heure actuelle, si un investisseur Allemand me rend visite dans le but de me demander conseil pour investir au Mali. Je me sens obliger de le répondre : non. Ce n’est pas qu’une question de sécurité. Vous serez bien parmi les Maliens, mais vous n’aurez aucune chance de sortir victorieux d’un verdict de la justice malienne. La bureaucratie est trop lourde, l’assiette fiscale est trop petite et se concentre sur le secteur formel. Et, en tant qu’étranger, vous êtes obligé d’investir dans ce secteur qui est étouffé par la corruption, les impôts “, voilà une des parties des impressions de l’ambassadeur allemand, mais que les magistrats considèrent comme un affront.

Dans le communiqué conjoint, SAM et SYLIMA, signé le 20 juillet, les syndicalistes ont vigoureusement condamné les propos de Dietrich BECKER dans un premier temps. Ensuite, ils affirment que les dernières sorties médiatiques de l’ambassadeur Allemand sont ” infondées et indécentes” contre la justice malienne . Puis, les magistrats jugent que ces attaques sont, ” à tous égards diffamatoires et de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de la justice et au climat des affaires au Mali, et intolérables.” Le SAM et le SYLIMA ont fait des mises en garde contre les actes et invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités.

Sory Ibrahim TRAORE

