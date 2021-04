Mali : La chambre d’accusation de la Cour d’Appel accorde la liberté à l’ancien président de l’APCAM, Bakary Togola

Le magnat de l’agriculture malienne, Bakary Togola, est désormais un homme libre. La décision de sa libération a été prise hier mercredi par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako lors de son audience après prés de 20 mois d’incarcération.

-maliweb.net- L’ancien président de l’Assemblée permanente de la Chambre d’agriculture du Mali peut se consacrer à son champ. La justice vient d’ordonner sa libération. L’ex-président de l’APCAM, Bakary Togola a été inculpé, le 13 septembre 2019, suite à une décision du procureur du pôle économique et financier de Bamako pour ‘’ malversation’’, détournement, et ‘’faux et usage de faux’’. Le Procureur le soupçonne d’avoir détourné 9,4 milliards de FCFA. Et concerne les « ristournes de la confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton.

Sa demande de liberté provisoire moyennant le paiement d’une caution de plus de trois milliards avait été interjetée par le procureur du Pôle économique et financier de Bamako.

L’incarcération du magnat de l’agriculture malienne avait provoqué un immense électrochoc au sein des proches, qui avaient multiplié les initiatives de contestations pour obtenir sa libération. Ils avaient mis en avant le soutien qu’il a apporté à la réélection de l’ancien Président de la République. Des initiatives qui sont restées vaines.

En prison, Bakary Togola s’était porté candidat aux élections législatives de mars-avril 2020 dans la circonscription électorale de Bougouni sous les couleurs du parti présidentiel, Rassemblement pour le Mali, au terme desquelles sa liste a été déclarée gagnante par les résultats proclamés par le Ministère de l’administration, avant de se voir déclarer non vainqueur par l’arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs. Les contestations nées au lendemain de la proclamation de ces résultats avaient conduit à la chute de ce régime que Bakary Togola a soutenu avec ses moyens financiers.

Profitant de l’euphorie du Coup d’Etat du 18 août 2020, des policiers avaient libéré le prisonnier autorisé par la justice à aller se soigner dans une clinique de Bamako à cause de santé très fragile. Il a été vite arrêté et conduit à nouveau dans la prison lui faisant perdre tous les espoirs de recouvrir la liberté rapidement. Aujourd’hui, l’espoir est permis suite à cette décision surprenante de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako qui a ordonné sa libération. L’on ignore au moment où nous mettons en ligne quel compromis a eu lieu entre ces conseillers et la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako pour obtenir cette libération.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

