Incarcéré depuis 28 mars 2023, le chroniqueur malien Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath se voit sa détention provisoire se prolonger. L’ordonnance de son maintien en prison a été décidée par Moussa Diarra, juge au 1er Cabinet d’instruction du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité

Le chroniqueur Ras Bath devrait attendre encore longtemps pour recouvrer la liberté à laquelle il est privé depuis son incarcération le 28 mars 2023. Pour cause, une ordonnance rendue publique ce mardi 18 mars par le juge Moussa Diarra, du 1er Cabinet d’instruction du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a décidé son maintien en détention provisoire. Ras Bath est inculpé pour « association de malfaiteurs, d’atteinte au crédit de l’Etat » dans ses institutions et ses gouvernements par le biais les technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que des crimes à caractère racial, régionaliste ou religieux. Ces charges s’appuient sur les articles 175, 147 et 57 du Code pénal malien, ainsi que sur les articles 55 et 56 de la loi n°2019-056 du 5 septembre 2019 relative à la répression de la cybercriminalité au Mali.

Selon l’ordonnance du juge, il sied de préserver l’ordre public en maintenant Ras Bath à la disposition de la justice jusqu’à sa comparution devant une chambre de jugement. « Sa détention demeure l’unique moyen de maintenir sous la main de la justice », a écrit le juge Moussa Diarra dans son ordonnance de détention provisoire. L’ordonnance n’a donné aucune date pour un éventuel procès concernant les charges retenues contre le chroniqueur qui s’apprête à entamer sa troisième année en détention.

Pour rappel, Ras Bath a été arrêté le 13 mars 2023 pour « simulation d’infraction » après avoir déclaré publiquement que l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, décédé en détention en mars 2022, avait été « assassiné ».

