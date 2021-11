Bakary Togola était accusé d’avoir détourné près de 10 milliards de francs CFA (15 millions d’euros). Il a bénéficié d’un non-lieu ce lundi 29 novembre à Bamako. L’homme d’affaires a passé plus de deux ans en prison.

Bakary Togola et les onze autres personnes acquittées étaient inculpées d’atteinte aux biens publics et complicité, faux et usages de faux. Ils étaient accusés d’avoir, entre 2013 et 2019, soustrait 9 milliards 462 millions de francs CFA à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, que présidait Bakary Togola, sur un budget de quelques 13 milliards prévus pour la formation des cotonculteurs de la C-SCPC.

Proche d’Ibrahim Boubacar Keïta

Arrêté en septembre 2019 dans le cadre d’une opération anti-corruption et sur la base d’une dénonciation anonyme, Bakary Togola s’était défendu devant la Cour la semaine dernière, affirmant qu’aucune fédération agricole ne s’était plainte de ses méthodes. Ses avocats plaidaient l’absence de preuve et la nullité de la procédure.

Ce procès a été très suivi car Bakary Togola, qui présidait aussi l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, est bien davantage qu’un syndicaliste paysan.

Originaire de la région de Sikasso, dans le sud du pays, propriétaire revendiquant 3 000 hectares et plus de 10 000 employés selon Jeune Afrique, il est réputé proche des cercles politiques, en premier lieu de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui ne l’avait pas empêché d’être arrêté alors que celui-ci était encore au pouvoir.

