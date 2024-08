Modernisation des tribunaux de commerce de Kayes et Mopti : Une étape importante franchie !

Une cérémonie de remise officielle d’équipements et de matériels bureautiques aux tribunaux de commerce de Kayes et Mopti s’est tenue au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

Cette initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce, accompagné par ses partenaires, s’inscrit dans le cadre des efforts de modernisation des infrastructures judiciaires du pays, visant à renforcer l’efficacité du système judiciaire et à améliorer les conditions de travail des magistrats et du personnel administratif.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Justice a souligné l’importance de cette dotation, qui s’inscrit dans une série d’initiatives visant à moderniser les juridictions commerciales et à assurer une distribution saine, efficace et efficiente de la justice. “Cette cérémonie, tout comme celle du 4 avril dernier, démontre notre engagement à créer un environnement juridique propice à l’investissement et à la croissance économique”, a déclaré le ministre. Il a également exprimé sa gratitude envers le ministre de l’Industrie et du Commerce et ses partenaires pour leur soutien continu.

Les équipements remis comprenaient, entre autres, des armoires métalliques, des chaises visiteurs, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des tables pour ordinateurs, des interphones, etc. Ces équipements contribueront grandement à l’amélioration des conditions de travail dans les tribunaux de commerce, permettant ainsi au personnel de travailler de manière plus efficace et confortable.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, dans son allocution, a réitéré son engagement à soutenir les réformes visant à améliorer le climat des affaires au Mali. “Nous croyons fermement que la modernisation des infrastructures judiciaires est une étape essentielle pour rassurer les investisseurs et stimuler le développement économique”, a-t-il affirmé.

La cérémonie a été marquée par des remerciements chaleureux aux donateurs et une exhortation aux bénéficiaires à utiliser les nouveaux équipements de manière responsable et à en prendre grand soin. Cette dotation représente une avancée significative dans les efforts déployés pour renforcer le système judiciaire malien et garantir un accès équitable et efficace à la justice pour tous les citoyens.

