Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, a présidé, le jeudi 30 janvier 2025, à l’Institut national de formation judiciaire (INFJ), la rentrée solennelle des auditeurs de justice et des greffiers en chef stagiaires. C’était en présence du directeur national de l’administration de la justice, Djibrilla A. Maïga, du directeur de l’INFJ, Dr. Toubaye Koné, du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali, Me Ousmane B. Traoré, ainsi que plusieurs hauts cadres de la famille judiciaire malienne.

Premier à prendre la parole, le directeur national de l’administration de la justice, Djibrilla A. Maïga, a souligné l’importance de cette formation dans l’amélioration du service public de la justice. A sa suite, le directeur de l’Institut national de formation judiciaire, Dr. Toubaye Koné, a mis en avant les efforts de l’Institut pour offrir un cadre d’apprentissage conforme aux standards internationaux.

Après ces deux interventions, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Boubacar Diarrah, a dispensé la leçon inaugurale qui portait sur “La mutation de la justice malienne dans un monde en mouvement”. Aussi a-t-il mis en lumière les défis contemporains auxquels fait face la justice malienne, notamment l’adaptation aux nouvelles réalités sociopolitiques et technologiques. Et d’insister sur la nécessité d’une justice plus accessible, plus efficace et en phase avec les attentes des citoyens.

Quant aux représentants des auditeurs de justice et des greffiers en chef stagiaires, respectivement Seydou Diarra et Adama Galmé, ils ont pris la parole pour réaffirmer leur engagement à servir la justice avec rigueur et dévouement.

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali, Me Ousmane B. Traoré, a insisté sur l’éthique et la responsabilité qui incombent aux futurs magistrats et greffiers en chef.

Pour sa part, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué a conclu en rappelant la place centrale de la formation judiciaire dans le renforcement de l’Etat de droit au Mali. Il a aussi encouragé les nouveaux auditeurs et greffiers en chef stagiaires à incarner les valeurs de probité et d’impartialité indispensables au bon fonctionnement de la justice.

