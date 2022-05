Depuis le 20 mai 2022, les comptes de la Chambre des Mines du Mali (CMM) sont sous saisie-attribution par Cira-SAS. Le président de la faîtière des miniers, Abdoulaye Pona, en fin de mandat depuis des lustres et son agent comptable Sidy Mohamed Gueye sont pointés du doigt par les travailleurs. Mais ce dernier s’est dédouané des turpitudes du président de la CMM.

Dans notre dernière parution, nous évoquions le soulèvement du syndicat de la Chambre des Mines du Mali contre Abdoulaye Pona, le président de l’institution. La saisie des comptes de leur service est à l’origine de leur colère.

En 2019, Abdoulaye Pona a lancé un projet de construction de chemin de fer de Bamako à Kidal au compte de Rail-Net, sa propre société. Les études de faisabilité ont été exécutées par Cira-Mali. A cet effet, 78 millions de F CFA ont été débloqués sur les comptes de la Chambre des Mines.

Ce contrat entre Cira-SAS et Rail-Net a eu un rebondissement spectaculaire le 20 mai 2022. A cette date, la BIM-SA a informé la CMM d’une saisie attribution de créances d’un montant de 82 047 599 F CFA, notifiée par les huissiers de justice Mes Bamory Kané et Madina Sanogo. Sur le montant demandé, la BIM a bloqué 21 306 753 F CFA en attendant le règlement de la procédure dans un mois. Passé ce délai la CMM sera privé du reste de l’argent.

Le syndicat rougi de colère accuse Pona et son agent comptable Sidy Mohamed Gueye « de complicité de dilapidation de leurs fonds ». Les travailleurs mettent le comptable Gueye au centre d’une complicité qui ne dit pas son nom. Le comptable est un agent assermenté relevant de l’Agence centrale du Trésor (l’ACCT). Il a pour mission de veiller sur la moralité des dépenses, la bonne gestion des fonds et de leurs comptes. Or, malgré qu’il a toutes les informations sur les comptes, il n’a pas daigné informer sa hiérarchie sur la saisie du 20 mai. En plus, il n’a aucun droit de financer un projet extérieur aux missions de la CMM a fortiori procéder à des sorties abusives d’argent. C’est le cas de ce projet Rail-Net logé à l’Union nationale opérateurs miniers (Unomine) et appartenant à Abdoulaye Pona en sa qualité d’actionnaire majoritaire et plus de sa famille (son épouse et un de ses enfants). M Pona a lui seul engagé de son propre gré la CMM sans le quitus de l’Assemblée consulaire.

Pona se la coule douce

« Pona se la coule douce depuis 2018 en se faisant financer plusieurs missions à l’extérieur pour son projet fantôme Rail-Net au nez et à la barbe de l’agent comptable. En plus de ces frais d’études de plus de 78 millions de F CFA, 36 millions de F CFA ont été puisés dans les caisses de la CMM au profit de Rail-Net. Abdoulaye Pona s’est servi de ce montant pour effectuer des voyages d’études à l’étranger », dit un travailleur très affecté.

Dénon, le prédécesseur de l’agent comptable Gueye a refusé dans le temps des paiements illégaux de factures pour ne pas endosser la responsabilité du pillage à ciel ouvert de la CMM. Ce qui lui a coûté son poste. Idem pour le délégué du Contrôle financier, Mme Maïga. Celle-ci n’a jamais accepté de laisser passer ces irrégularités financières. Seul l’agent comptable M. Gueye s’est laissé entrainer dans les indélicatesses financières.

Aux dernières nouvelles, Sidy Mohamed Gueye a montré pattes blanches au syndicat à l’issue d’une rencontre. Il a avoué avec document à l’appui n’être pour rien dans les agissements délictuels du président de la CMM, Abdoulaye Pona. M. Gueye s’est dit prêt à informer au plus vite ses supérieurs hiérarchiques à l’Agence centrale du Trésor (ACCT) de la situation qui prévaut.

Aujourd’hui, la CMM et ses agents souffrent énormément. Faute d’argent tout ou presque manque à la CMM. De mobiliers aux fournitures de bureau avec des toilettes défectueuses, rien ne marche. Avec la saisie des comptes, l’arrêt de certains projets phares à cause de la mauvaise gestion du président, les travailleurs craignent le retard sinon les difficultés de paiements de salaires.

Les regards sont désormais tournés vers le ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau sur cette énième pratique mafieuse d’Abdoulaye Pona, qui a dépassé son mandat de président de la CMM depuis 5 ans. Le département va-t-il continuer à fermer les yeux et jouer à la politique de l’autruche ?

Abddrahamane Dicko

