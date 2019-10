L’Association des riverains de la forêt classée de Faya (ARF-Mali) en collaboration avec l’Association Faya-France et le contingent militaire espagnol au Mali a offert 3 classes au village de Tantéacoro, dans la commune de Baguinéda à Koulikoro. La cérémonie officielle d’ouverture des classes a eu lieu le mardi 15 octobre 2019 en présence de Hama Fofana, président d’Arf-Mali et du Colonel José Alfaro du contingent espagnol au Mali.

C’est avec des danses et musiques folkloriques du terroir que la population de Tantéacoro a accueilli les 3 nouvelles classes réhabilitées. Une journée festive animée par la danse de masque, des chants et discours de remerciement.

Le chef du village, représenté par son fils Daouda Traoré, a salué les donateurs. Il a rappelé qu’avant cette réhabilitation, les 3 classes construites depuis 1998 en banco cédaient tous les ans à la ruine du climat et avaient été complètement détruites. “C’est au cours d’une initiative de reconstruction par le village que l’Arf-Mali a intervenu à travers Hama Fofana. Ils ont fait la moitié et après la coopération civilo-militaire espagnole est venue achever le reste des travaux. Je ne peux que vous dire merci et de promettre ici que l’entretien ne va pas faire défaut“, a promis le représentant du chef du village.

L’école Danséni Traoré va désormais abriter plusieurs centaines d’élèves. Le porte-parole des élèves Kadia Bagayoko, la présidente des femmes et celui des jeunes du village ont tous remercié les membres de l’Arf-Mali et France et le contingent espagnol au Mali.

Le président de l’ARf-Mali, Hama Fofana, a rappelé que le Contingent militaire espagnol n’est pas à sa première action pour les populations de Koulikoro. A l’en croire, il a posé des actions de mécénat dans le domaine de la santé, l’éclairage solaire et la construction de forages. “Ils ne se militent pas à la défense de notre pays par des armes, ils interviennent auprès de la population dans le cadre du développement social“, a ajouté M. Fofana.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une plantation d’arbres pour la clôture de l’école. Une initiative saluée par le colonel Afaro, représentant du contingent espagnol au Mali.

Koureichy Cissé

