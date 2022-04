Les agissements de ce weekend au sein du mouvement M5-RFP, ont clairement exposé au grand jour, la face cachée des acteurs dudit Mouvement. Le mouvement M5-RFP a marqué l’histoire récente du Mali, par sa lutte ayant conduit à la chute régime IBK, précisément le 18 août 2020.

C’est vrai que l’armée est intervenue pour la concrétisation de la chute, mais, objectivement, le mérite revient au mouvement M5-RFP. Tout est parti du Comité de Soutien aux actions de Mahmoud Dicko (CMAS), avec à sa tête le bouillant Issa KAOU N’DJIM, qui s’était attaqué au régime d’IBK. L’Imam Mahmoud Dicko, sortira alors vite de sa mosquée pour élire sa zone d’influence sur le boulevard de l’indépendance.

Tous, désormais réunis au sein du M5-RFP, vont engager la lutte face au régime IBK qui sera bien organisée et pensée par le Comité Stratégique. Ce Comité Stratégique composé essentiellement des têtes pensantes, des cadres, des intellectuels, des démocrates, de Hauts fonctionnaires etc. Quelques mois après la victoire, qui a fait naître la Transition, le Président ASSIMI GOITA, a demandé au mouvement M5-RFP de lui proposer un Premier Ministre. C’est donc la question du choix du Premier Ministre qui divisa le mouvement M5-RFP.

D’ailleurs avant que le M5-RFP ne soit contacté pour le choix du Premier Ministre, ce mouvement avait été très dur avec les militaires de la Transition, et avait même taxé le CNT d’illégal et d’illégitime. Pire, le mouvement M5-RFP avait posé une plainte contre les autorités. Personne ne sait, si cette plainte a été retirée.

Qui donc choisir comme Premier Ministre ?

Beaucoup de sources ont soutenu que le Comité Stratégique, ne s’était pas mis d’accord sur le choix de Choguel MAIGA. Mais une fois à la primature, le Premier ministre sera contesté à son poste du premier responsable du mouvement M5-RFP. Pour certains, il devrait désormais s’occuper de la mission d’État, en sa qualité de Premier Ministre. Le conflit a provoqué la rupture.

L’Imam Mahmoud Dicko, Issa KAOU N’DJIM, Clément Dembélé, Mme Sy Kadiatou Sow, Cheick Oumar Sissoko, entre autres, ont pris leur distance vis à vis du Premier Ministre. La colère a pris le dessus sur leurs rapports. A cet effet, le PM et la tendance qui le soutient, au sein du M5-RFP, a procédé, à l’exclusion de certains cadres qui lui contestent.

Le weekend dernier a été beaucoup animé par la bagarre et la violence au siège du M5-RFP. En faisant l’économie des détails, il est désormais clair que la rupture a été consommée entre le PM CHOGUEL MAIGA et certains Responsables du comité stratégique. Ils ne sifflent plus dans la même trompette. Mais pour quelle image pour eux-mêmes ? Tous les responsables du M5-RFP qui prônaient le « Mali Kura », sont actuellement dos à dos. Quel exemple donnent-ils aux militants ? Était-ce pour ça ?

Mais, considérons cela comme leurs crises et préoccupations internes, tout en espérant que le Mali sera toujours mis au-dessus de tout. Et que leurs agissements ne doivent pas être un frein à la bonne marche de la transition. La situation actuelle du Mali demande que tous les fils s’unissent en dominant leur égo. Pour l’heure, le voile est déchiré et la crise au sein du M5-RFP est ouverte publiquement.

MONOKO TOALY

