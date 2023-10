La Canam bientôt logée dans du neuf : La ministre Touré a posé la première pierre du nouveau siège

La cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de la Caisse nationale d’assurance maladie, a eu lieu le jeudi 26 octobre 2023 à l’ACI-2000. Elle était présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, en présence du Directeur général et du personnel de la Canam, en plus des autorités municipales et coutumières de la commune IV de Bamako.

Financé sur fonds propres de la Caisse nationale d’assurance maladie, le projet consiste à bâtir un immeuble de 11 étages à usage de bureaux, comprenant sous-sol, parkings, espace vert et clôture, etc. D’un coût estimé à 16 344 555 000FCFA, l’infrastructure doit être prête dans un délai de 36 mois, sous la supervision de l’Agence d’exécution des travaux d’infrastructures et d’équipements ruraux.

L’objectif du projet est d’assurer plus de sécurité et de confort, dans le cadre de travail des cadres de la Canam, de regrouper tous ses services et directions sur un seul site, d’augmenter à terme la capacité de locaux de services et, enfin, d’assurer un meilleur espace d’accueil pour les populations.

Selon Abdorahamane Ag Hantafaye, Directeur du bureau d’études d’architecture Spad, l’architecture de l’ensemble du projet est puisée des sources du modernisme minimaliste. «L’idée générale de la conception est basée sur la création de bâtiments fonctionnels intelligents bien insérés dans le milieu. Le caractère imposant de l’ouvrage est inspiré d’une hélice, engrenage de tout moteur, y compris celui de l’assurance, activité de la Canam (…) », a-t-il déclaré.

Selon le Directeur général de la Canam, Général de brigade Boubacar Dembélé, ce nouveau siège va permettre à son service de réduire ses dépenses. «Ce jour 26 octobre du mois de la solidarité et de l’exclusion, cadre bien avec les missions de la Canam à savoir la prise en charge des assurés et leurs ayants droits. Ce jour révêt une importance particulière pour la Canam. Ça fait dix ans que la Canam n’a pas de siège en son nom. Elle occupe plusieurs bâtiments sur différents sites non fonctionnels, dont le coût relève directement du budget de la Canam. Ce nouveau siège va surtout offrir un environnement optimal de travail, pour les employés de la Canam qui tiennent notre principale richesse. Avec ce nouveau siège, la Canam sera encore plus forte. Parce qu’elle va basculer avec beaucoup de quiétude au Régime d’Assurance- Maladie Universelle qui va prendre en charge l’ensemble de la population», a-t-il exprimé.

La Cheffe du département de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, ne dit pas autre chose. A son avis, la réalisation de ce joyau architectural va embellir le paysage de la capitale, et améliorer les conditions du travail des employés de la Canam ainsi que la prise en charge des assurés. «Nous célébrons ce jour des instants mémorables dans l’histoire de la prise en charge de la santé des populations maliennes, particulièrement de la Caisse nationale d’assurance-maladie. Ce nouveau bâtiment témoigne l’engagement de chacun ou chacune pour l’excellence de l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. Il est l’émanation de notre volonté de fournir un environnement de travail moderne et fonctionnel aux employés. Il serait un symbole de réussite et de progrès pour la Canam et notre pays qui se prépare à la mise en application du Ramu», a déclaré la ministre de la Santé et du Développement social.

Elle a exprimé sa gratitude au Colonel Assimi Goïta, Président de la transition, pour son soutien inestimable au secteur de la santé en général, et de la protection sociale en particulier. «Je remercie tous les partenaires de la Canam, notamment les gestionnaires des organismes délégués, à savoir : l’Institut national de prévoyance sociale, la Caisse malienne de sécurité sociale, les prestataires de soins et tous les assurés bénéficiaires de l’Amo, les anciens directeurs généraux et les travailleurs de la Canam ainsi que l’Agence d’exécution des travaux d’infrastructures routières et équipements ruraux du Mali. J’invite les entreprises engagées à respecter le délai fixé tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées», a-t-elle ajouté.

La prestation de l’artiste Fatim Kouyaté et la projection d’un magazine sur la Canam ont été les temps-forts de cette cérémonie de pose de première pierre.

Boubacar Idriss Diarra

