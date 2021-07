La Chicha : Plus de mal que de bien pour ses consommateurs

La Chicha ou le narguilé devient de plus en plus populaire dans les coins de rues et grin de la capitale. Les jeunes la consomment plus que tout autre excitant sans être conscients de ses effets. Pourtant, elle a des conséquences néfastes sur la santé.

Consommée par la plupart des jeunes de Bamako, la Chicha est une pipe à eau diluée pour fumer du tabac. Elle est utilisée pour la consommation de la Chicha et peut être utilisée sous forme de ‘’Tabamel’’, qui est un mélange comportant un liquide noir très épais et visqueux additionné d’arôme qui se consume avec du charbon.

Dans les quartiers, les jeunes se réunissent autour de la Chicha ‘’Narguilé’’, selon eux, c’est un passe-temps unique et extraordinaire. Sans le savoir, ce passe-temps ‘’la Chicha’’ est facteur de plusieurs maladies et tue à petit feu. Pour Harouna Diabaté, médecin à la clinique Medicplus, la chicha nuit gravement à la santé ‘’elle peut provoquer l’asthme, le diabète, les cancers etc.… Un consommateur de chicha peut inhaler 125 fois plus de fumée que la cigarette. Elle est très fatale pour le système cardio-vasculaire, elle peut aussi être cause d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)’’.

Pour certains jeunes, la fumée de la chicha est beaucoup plus légère que la cigarette et selon eux, elle n’a pas de grave conséquence sur la santé. ‘’Quand on fume de la chicha, la fumée est non seulement fraiche, mais elle est aussi légère et fine. Elle a bonne odeur et ça fait se sentir vivant’’, explique Moussa Diarra, un jeune étudiant. Il affirme aussi qu’il ne voit en aucun cas comment est-ce qu’elle peut être nuisible pour la santé, car la fumée de la chicha est douce et fragile. Il précise que sa consommation n’est pas totalement régulière, ‘’dans la semaine, je peux consommer 4 jours sur 7, mais le hic est que je ne peux jamais voir une chicha sans la fumer’’.

Un autre jeune consommateur, résidant de Kalaban, affirme connaître que la Chicha est nuisible à la santé, ‘’je suis conscients des effets que le narguilé a sur la santé, mais hélas que faire, je suis déjà accro à la chicha. Je ne peux pas faire une journée sans la fumer’’.

Comme ce jeune, beau nombre de personnes sont conscientes des inconvénients que la Chicha a sur la santé, mais avec tout cela, ils prennent des risques énormes en la fumant. D’autres aussi tellement qu’ils ont l’amour de la chicha, font semblant d’ignorer les mauvais effets que provoque la consommation de ce produit.

De nos jours, tout comme les restaurants et les boulangeries, les bars à Chicha sont en train de gagner beaucoup de place dans le quotidien des jeunes. Selon eux, quiconque ne fréquente pas les chichas clubs ne sont pas des jeunes civilisés.

Pour le bien-être de cette jeunesse insouciante, des mesures strictes doivent être prises sur la consommation des chicha et l’ouverture des bars à Chicha ou Chicha Club. Certaines municipalités comme la Commune IV du district de Bamako avaient pris des mesures d’interdiction de Chicha clubs sur son territoire. Mais, cette réglementation n’est pas allée loin puisque le phénomène a repris de plus bel.

Hamady Sow

