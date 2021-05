La CMAS de l’Iman Dicko veut retourner au M5- RFP à nouveau

Oui le M5-RFP est mort de sa belle mort, le disait l’ancien Coordinateur de la CMAS M Kaou N’djim aux premières heures du coup de force orchestré par l’ex CNSP d’Assimi Goita. Très vite une guerre intestinale s’installe au sein du principal mouvement de contestation (M5 RFP) entre les partisans de l’iman Dicko et les autres membres du mouvement.

–maliweb.net – Sans grande surprise, la CMAS de l’iman Dicko quitte par trahison le navire du M5-RFP pour se rallier aux militaires de Kati et ensemble ils se partagent des postes ministériels et le CNT sans associer le M5-RFP.

Neuf mois après le climat socio-politique, est toujours tendu. Aujourd’hui, entre les militaires au pouvoir, les travailleurs, la population et aussi le principal mouvement de contestation (M5 RFP) la tension est palpable.

De code phœnix à code phœnix, l’iman Dicko et Kaou se grillent sur la place publique, le pire est que la CMAS arrive enfin à destituer son fameux Kaou N’Djim et remplacé par Diawara. Au lieu que le M5- RFP soit morte de sa belle mort c’est la CMAS qui mourra de sa belle mort.

Il nous revient d’une source d’un membre influent du mouvement M5-RFP qu’aujourd’hui, le très respecté, éclairé, l’autorité morale l’iman Mahamoud Dicko et sa CMAS négocient leur retour au sein du mouvement. Chose que certains jeunes et leaders tel que Mohamed Bathily, Cheick Oumar Sissoko et bien d’autres ne veulent pas entendre parler du retour de l’iman Dicko au M5-RFP. Mais il semblerait que l’iman a envoyé des émissaires auprès du Président du comité stratégique du M5 Dr Choguel Koukala Maiga et Jeamir Bittar pour pouvoir convaincre leurs camarades d’accepter ce retour.

D’aucuns au sein du mouvement pensent qu’il faut donner une chance à l’iman et sa CMAS de revenir sous l’œil vigilance et plus d’autorité à l’iman pour coordonner les décisions.

De toute façon, la négociation est déjà en cours, il nous reste d’être patient pour voir la fumée blanche…..

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

