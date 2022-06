Dans le cadre de la journée culture 2022 de l’Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM), une conférence débat a été organisée, le samedi 18 juin 2022 au sein de l’établissement sur le thème : La cohésion sociale dans la diversité culturelle. Le conférencier, Siaka Coulibaly, a éclairé la lanterne des étudiants sur la question, tout en partageant avec eux les multiples liens qui unissent les peuples et qui les obligent à s’accepter malgré les différences pour un monde meilleur.

Le conférencier Coulibaly a entamé ses propos par les citations du secrétaire général des Nations Unies et du célèbre écrivain malien feu Amadou Hampâté Bâ sur la diversité culturelle. « La culture est la fleur qui éclot de l’être humain : fruit de notre esprit, produit de nos traditions et expression de nos aspirations, sa diversité est source d’émerveillement et fait la richesse de l’étoffe de la civilisation. Elle est de surcroit, force motrice, stimule le progrès économique et renforce la cohésion sociale, a dit Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, le 21 mai, lors de la Journée mondiale de la diversité culturelle », a-t-il rappelé.

Avant d’ajouter que dans sa lettre à la jeunesse, Amadou Hampâté Bâ aussi a évoqué la nécessité et ou l’importance de la diversité culturelle. « De même que la beauté d’un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et monotone serait un monde uniforme où tous les hommes, calqués sur un même modèle, penseraient et vivraient de la même façon ! N’ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s’enrichirait-on soi-même ? », rapporte-t-il. Ces deux, pour lui, soutiennent l’importance de la diversité culturelle. « Pour l’un, elle est gage d’une cohésion sociale.

Pour l’autre, elle contribue à l’enrichissement du monde à travers les échanges. Pour une cohésion sociale dans la diversité culturelle, les hommes doivent mettre l’accent, non pas sur ce qui les sépare, mais sur ce qui les unit, dans le respect de l’identité de chacun », soutient-il. Tous les aspects de la question ont été évoqués par M. Coulibaly dans le but d’éclairer la lanterne des étudiants de l’IHEM sur la question.

La série des questions réponses après l’exposé du conférencier, a été une occasion pour lui de combler la curiosité de certains étudiants avec des réponses claires et limpides. « Rien ne nous empêche de faire la paix avec les autres, de vivre en parfaite harmonie, si ce n’est l’intérêt égoïste. La paix, la cohésion, l’entente, constituent un comportement à adopter et non de vains discours », conclut-il.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :