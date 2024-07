Le bâtiment administratif de la SMTD-SA (Société Malienne de Transmission et de Diffusion) est enfin opérationnel. A cet effet, la cérémonie inaugurale qui a eu lieu le mardi 25 juin dernier, était placée sous le haut patronage du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta et le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhmadou Ag Ilyène.

Après plusieurs années de travaux de construction, le bâtiment administratif de la SMTD-SA est maintenant fonctionnel. La coupure de son ruban inaugural s’est tenue le mardi 25 juin par le Ministre de Tutelle, Alhmadou Ag Ilyène. Pour la circonstance, il était accompagné par ses homologues de l’AES notamment ceux de Niger et de Burkina Faso. En plus, de celui de la République Sœur de Guinée. Y ont aussi pris part également à cette cérémonie, les DG de la SMTD-SA, Dr Cheick Oumar Traoré et de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé.

Les temps forts de l’évènement ont été les interventions, la coupure de ruban et la visite du joyau ainsi qu’une collation offerte aux convives.

Un bond qualitatif vers l’effectivité de la TNT au Mali !

Après l’allocution du représentant de la mairie de Kati, c’était au DG Traoré de passer au pupitre. Selon lui, ce bâtiment voulu, attendu, est là, par la grâce du tout puissant et par la volonté de nos plus Hautes Autorités de faire de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) une réalité au Mali. Aussi, qu’elle est une évolution technique en matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres qui se distingue de la télévision par analogie. Ce bâtiment devrait, dit-il, leur pousser au-delà de leurs limites pour continuer le déploiement du Réseau de la télévision numérique terrestre au Mali.

En dépit de toutes les difficultés qui entravent ce projet, Dr Traoré a donné l’état d’avancement des travaux du Projet TNT au Mali. On retient l’installation de 18 pylônes dont 02 de 150 mètres, 15 de 100 mètres et 01 de 80 mètres, érigés pour combler le déficit de hauteur des antennes dans certaines localités. Bientôt que ce serait le tour des pylônes de Taoudéni (150 mètres) et d’Aguelhok (100 mètres). D’ailleurs, dira le DG de la SMTD, il y a la réalisation des travaux de génie civil sur la quasi-totalité des 51 sites prévus. Et les sites restants sont Kidal, Tessalit, Aguel Hoc et Taoudéni. Concernant la dernière localité citée, Taoudéni, il a signalé ici que la SMTD-SA ne dispose pas encore de terrain pour accueillir ses installations.

« En attendant le lancement officiel de la TNT, les sites de Bamako sont en service et les images sont accessibles aux populations de Bamako et environs sur le canal 22 correspondant à la fréquence 482 Mhz. Les dispositions sont en cours en vue de la mise en service dans les meilleurs délais des sites de Ségou, Koulikoro, Sikasso, Kangaba Dioila, Koutiala et Djenné »a-t-il précisé.

Avant de conclure son intervention, le DG de la SMTD-SA a remercié le Ministre de la communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène pour son leadership, son appui et l’accompagnement constants à sa structure.

Quant au Ministre Ag Ilyène, il a de prime abord tenu à faire savoir que la construction de cet édifice est une preuve éloquente des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de cet important projet national TNT structurant et novateur. Que sa réalisation fait partie intégrante des activités prioritaires du Gouvernement de la Transition qui s’inscrit dans la dynamique de la République du Mali. Cela en vue de respecter ses engagements dans le cadre de la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, conformément à l’Accord GE06 de l’Union internationale des télécommunications convenu par les États membres en 2006 à Genève.

A l’en croire, le processus de migration vers la Télévision numérique terrestre au Mali a démarré bien avant l’avènement de la SMTD-SA en 2015. Mais que la création de la Société malienne de Transmission et de Diffusion a marqué le point départ de la concrétisation de ce processus. En illustre le marché N°04438 DGMP/DSP 2018 passé par appel d’offre international ouvert N° 001/MENC/SMTD /2017, publié le 18 décembre 2017, approuvé le 20 juin 2018 et notifié le 20 juin 2018 par décret N°2018-0526/P-RM. Qui a été attribué au groupement formé de Camusat Mali, Camusat international et Phenixya SAS (Thomson broadcast) avec comme objet la réalisation du réseau de télévision numérique terrestre au Mali pour un montant de quarante milliards Francs CFA hors taxes et hors droits de douane. Parmi les composantes des travaux, figurait la construction de ce bâtiment administratif. Il n’a point manqué de donner l’assurance sur l’accompagnement des plus Hautes Autorités de la Transition à la SMDT-SA, singulièrement son département.

L’activité a ainsi pris fin par la coupure du ruban et la visite au sein du tout nouveau joyau.

Mariam Sissoko

