Nous apprenons que l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, Hassan Naciri a offert des plats de couscous marocain au corps médical, paramédical et aux personnes infectées par la pandémie COVID-19.

Coordonné avec le Département de la Santé et des Affaires Sociales, Ce geste de solidarité et soutien a été fortement apprécié par les bénéficiaires dans les trois hôpitaux à savoir l’Hôpital du Mali, l’Hôpital du Point-G et le Centre de Dermatologie à Djicoroni Para.

Le donateur a choisi un vendredi, jour saint, pour cet acte généreux.

Un bon exemple à suivre !

