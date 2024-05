« Le Mali…ma vie ! » de Dr Choguel Kokalla Maiga : Un retracé du parcours académique, professionnel et politique de l’homme

Samedi dernier, la Maison de la Presse du Mali a servi de cadre pour le lancement du livre « Le Mali…, ma vie ! »,quatrième ouvrage de Dr Choguel Kokalla Miaga, Premier ministre de la Transition. Pour l’occasion, son représentant, le Pr Issiaka Amadou Singaré, en compagnie d’autres éminences grises a étayé les grandes lignes de cet ouvrage.

Lors de ce lancement, plusieurs proches et fidèles de l’actuel Premier ministre ont répondu présents. Ils sont venus témoigner l’engagement, le courant et l’attachement de l’auteur à sa patrie. Ce quatrième livre de Dr Maïga comprend plus de 300 pages, dans lequel, sont évoqués le parcours riche de l’auteur (sa vie d’étudiant, son combat politique et sa vie politique aux cotés des grands hommes de la République). « Le mensonge qui parle aura raison sur la vérité qui se tait », est une des citations phares de cet ouvrage, qui constitue pour l’auteur une manière de briser le silence sur certaines vérités.

Selon le Prof. Singaré, « Le Mali…, ma vie ! », n’est pas une autobiographie de l’auteur mais d’une succession de tranches de vie et en particulier en trois étapes différentes. La première étape, évoque le rôle de la manipulation dans la politique au Mali. Et la deuxième étape parle de sa relation avec les anciens présidents du Mali : Moussa Traoré, ATT, IBK et Assimi Goita. Et quant à la troisième étape, celle-ci énonce son propre combat mené jusqu’ici. A l’en croire, cet ouvrage retrace le parcours académique, professionnel et politique de l’auteur qui durant toute sa vie a rejeté le mensonge et n’a accepté la manipulation.

Par la suite, le représentant de l’auteur a indiqué que Dr Choguel Kokalla Maïga est revenu sur ses années de militantisme à l’Union Nationale des Jeunes du Mali (UNJM), entité de la jeunesse de l’UDPM. Au sein de laquelle organisation, l’auteur acquerra de belles expériences en matière de politique et côtoiera plusieurs cadres du régime de son mentor, le Général Moussa Traoré. Aussi, ce livre évoque la création du MPR juste après le renversement du régime de Moussa Traoré et la dissolution de l’UDPM. Un parti créé, dira le conférencier, pour défendre des idéaux de l’UDPM et de contourner les manipulations des leaders du mouvement démocratique. Dans un récit bien consigné, affirme-t-il, l’auteur parle de tout ce qui s’est passé comme fait historique au Mali : les manipulations, la trahison de la lutte du peuple malien et aussi ses relations avec certains anciens présidents du Mali. Relations qui ont été souvent bonnes et mauvaises et notamment celle avec IBK qui ne s’est pas terminée sous des bons auspices, parce qu’il avait dit au Président qu’il s’est trompé en prenant une décision qui ne faisait pas l’affaire du Mali. « Je vous invite à lire et à faire lire ce livre. C’est important pour nous les Maliens de comprendre certains faits au Mali de par notre Premier ministre. L’homme a une culture incommensurable du Mali et de sa politique », a précisé le représentant de l’auteur.

Les témoignages sur l’auteur et son parcours

Selon Sidi Yattara, Enseignant, Choguel a été toujours exemplaire et intelligent. Selon lui, les gens qui l’ont connu de la Région de Gao à Bamako ne pourront pas dire le contraire. « Il a toujours été premier de sa classe. C’est un leader né. », a-t-il fait savoir. A l’en croire, les détracteurs de ce grand homme du Mali doivent se reposer puisqu’ils ne peuvent lui retirer ce qu’Allah lui a prescrit comme destin. Parlant du livre, il dira que cet ouvrage témoigne une fois de plus l’attachement de l’homme à sa patrie, son combat pour la divulgation de la vérité et son courage contre les manipulateurs.

Selon Nouhoum Togo, homme politique et proche de l’auteur, il faut que les Maliens sachent certaines vérités surtout en ce moment difficile pour notre pays. Que c’est là que la lecture de ce livre trouve toute son importance. Que sa sortie permettra de rétablir certaines vérités afin que les Maliens comprennent qui est qui dans ce pays. Et d’ajouter que l’auteur a toujours tenu tête face au mensonge et à la manipulation. L’ouvrage est déjà disponible dans toutes les librairies du pays.

Adama Tounkara

