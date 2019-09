Mamadou Baba Diakité, président de la Commission de renouvellement des instances de base du Cnj-Mali et de l’Organisation du 6ème Congrès ordinaire, était face aux hommes de médias en début de semaine au siège de la faitière de la jeunesse malienne. Occasion pour lui de présenter non seulement les commissions d’organisation, mais aussi de préciser leurs missions.

Ils étaient environ 6 membres de la commission d’organisation à prendre part à cette conférence de presse. D’entrée de jeu, le conférencier a rappelé que dans le cadre de la bonne organisation du 6ème Congrès Ordinaire du Cnj-Mali, prévu du 27 au 28 novembre 2019 à Ménaka, le président national du Bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, par la décision N° 0015/CEN-SG du O5 Juillet 2019, a créé la Commission de renouvellement des Instances de Base du Cnj-Mali et l’Organisation du 6ème Congrès Ordinaire, conformément aux décisions de la réunion extraordinaire du 13 Juin 2019.

Cette commission est composée de 4 membres du CEN du Conseil national de la jeunesse dont le président élu par les membres du CEN lors de ladite réunion. Elle a aussi en son sein 7 personnes ressources choisies parmi les anciens membres du Cnj-Mali en raison de leur expertise en la matière et 2 représentants de la Direction nationale de la jeunesse, soit 13 membres. Ce n’est pas tout ! Trois membres d’honneur sont associés aux travaux préparatifs pour faciliter le bon déroulement du 6ème Congrès, qui se veut unitaire, apaisé et transparent. Ces membres d’honneur ont pour noms : Abdoulaye Touré, Mohamed Salia Touré, tous anciens présidents du Cnj et Alkaidy Touré, ancien président de la Commission d’organisation du Cnj.

Vous le savez, le Congrès, pour une organisation, est une exigence de la démocratie, de la crédibilité et si possible de remise en cause, en vue d’une évolution vers plus de perfectionnement, de vitalité.

La Commission, selon son président, aura la lourde mission, entre autres, d’élaborer un budget, de prendre en charge l’organisation pratique et matérielle du 6ème Congrès Ordinaire en travaillant en étroite collaboration avec le CEN sortant du Cnj-Mali.

S’agissant du processus des renouvellements, il est prévu qu’ils se déroulent comme suit : du 15 au 30 septembre 2019 : les Bureaux des conseils communaux de Jeunesse de toutes les communes des Régions du Mali; du 1er au 15 octobre 2019 : tous les bureaux des conseils locaux de jeunesse des cercles des régions du Mali ; du 16 au 30 octobre 2019, ce sera l’étape des bureaux des conseils régionaux de jeunesse et du 1er au 15 novembre 2019 ce sera au tour des Bureaux des conseils communaux de Jeunesse des six communes du district de Bamako.

Et le clou de ces renouvellements est prévu du 27 au 28 novembre 2019, à Menaka, qui va abriter le sixième congrès ordinaire avec 203 délégués officiels et plus de 50 observateurs et personnalités venant de la diaspora, de la presse, des régions et du district de Bamako. Ce qui fera plus de 250 personnes que la Commission nationale prendra en charge.

“Au niveau de la commission de renouvellement, nous prenons l’engagement à ce que ces renouvellements se passent dans le strict respect des textes du Cnj-Mali et surtout dans la plus grande quiétude” a précisé le conférencier, avant de brandir l’article 10 de cette commission qui stipule que “tout délégué, candidat ou localité qui utilisera la violence (verbale ou physique) comme moyen d’expression est d’ office disqualifié et mis à la disposition des autorités judiciaires… “. A l’en croire, au sein de cette commission, ils ont pour crédo l’impartialité, la transparence, le respect strict des textes.

“Ce, sans quoi, nous ne pouvons pas avoir des élections apaisées. Nous tenons surtout au respect de ces textes, surtout l’âge qui est de 18 à 35 ans. Nous allons être ferme là-dessus car notre souci est de faire à ce que la jeunesse revienne aux jeunes” a ajouté M. Diakité qui a sollicité l’appui et l’accompagnement des jeunes, du CEN du Cnj-Mali, des autorités, pour le bon déroulement de ce processus.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :