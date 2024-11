Lecture de coran : En la mémoire du président ATT !

A l’occasion de la commémoration du 10 novembre 2020, date du décès de l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré dit ATT, sa veuve, Mme Touré Lobbo Traoré, et sa famille ont organisé une cérémonie de sacrifices et de lecture du Saint Coran, le dimanche 10 novembre 2024 à sa résidence à l’ACI-2000.

Il y a 4 ans disparaissait, à Istanbul en Turquie, le général d’armée Amadou Toumani Touré, chef de l’Etat du Mali de 1991 à 1992, puis président de la République de 2002 à 2012. La mort est parfois inattendue, mais toujours inexorable. Pour marquer l’événement, la famille du défunt chef de l’Etat a organisé une cérémonie de sacrifices pour le repos éternel de son âme.

Le point culminant de la séance religieuse fut la lecture du Coran par des ulémas qui ont sollicité le pardon du Tout Miséricordieux pour tous les défunts en présence d’une foule nombreuse de parents, d’amis, de connaissances et de sympathisants de l’ex-président de la République qui, de son vivant, faisait preuve de beaucoup d’empathie à l’égard de ses compatriotes.

D’un commerce agréable, ATT se montrait très sensible aux cas sociaux et n’œuvrait que pour le bonheur de ses concitoyens pour lesquels il acceptait tout et qui lui devront une fière chandelle. Surnommé le président bâtisseur, il avait, en effet, construit ponts, barrages et chaussées, murs et maisons, fait des aménagements agricoles, porté la sécurité sociale à son paroxysme avec l’Amo et le Ramed. Tous les chantiers du développement ont été amorcés sous sa présidence.

Malgré les aléas de la politique, il reste le président de la République le plus populaire du Mali.

Qu’Allah accueille l’âme d’ATT et la couvre de Sa Sainte Miséricorde.

El Hadj A.B. HAIDARA

xxxx

Fondation Amadou Toumani Toure pour l’enfance :

Des dons d’un coût de 38 millions F CFA offerts à plusieurs associations !

Fidèle à sa tradition, la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance vient d’offrir un important don d’une valeur de 38 millions F CFA à plusieurs associations dont la cérémonie de remise s’est déroulée, le jeudi 7 novembre 2024, sous la présidence de Mme Touré Lobbo Traoré. Cette action humanitaire s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 4e anniversaire de décès du président Amadou Toumani Touré, qui nous a quittés le 10 novembre 2020 en Turquie.

10 novembre 2020-10 novembre 2024 : cela fait exactement 4 ans que l’ancien président de la République du Mali Amadou Toumani Touré nous a quittés. Depuis son décès, sa famille, à travers la Fondation qui porte désormais son nom, marque cette date à travers une série d’activités dont des dons à certaines couches défavorisées.

C’est dans ce cadre que la Fondation, sous le leadership de Mme Touré Lobbo Traoré, a procédé à la distribution des vivres et non vivres à quelques associations en vue de rendre hommage à l’illustre disparu.

Aux dires du directeur de communication de la Fondation, Aboul Kader Baby, le coût total de cette opération s’élève à 38 millions F CFA avant d’en donner des détails. Il s’agit de 100 cartons de lait en poudre, 50 sacs de riz, 25 sacs de pâtes alimentaires, 20 cartons d’huiles, 15 matelas, des couvertures, vêtements et moustiquaires ont été donnés à la pouponnière.

Le village SOS de Sanankoroba a reçu 50 sacs de riz, 25 sacs de pâtes alimentaires, 20 cartons d’huile, 1 carton de cahier et 1 carton de moustiquaire. L’Association des personnes de personnes de petite taille a reçu 25 machines à coudre et 30 sacs de riz.

Le Centre hospitalier Mère/Enfant le Luxemburg a reçu 44 cartons de lait en poudre pour la néonatologie, 20 lits d’hospitalisation, 30 déambulateurs, une table d’accouchement et une chaise de toilette pliante. L’association Dèmègnokonya ton des femmes de Dialakorodji a aussi reçu 10 machines à coudre.

De plus, deux centres d’apprentissage du Coran ont bénéficié de la donation. Le centre Aïcha de Sénou a reçu 40 sacs de riz, 25 sacs de pâtes alimentaires, 10 cartons d’huiles, 15 matelas, 5 ballons de couvres lits et 1 carton de moustiquaire. Quant au centre Dar Rachad de Sotuba, il a reçu 50 sacs également de riz, 25 sacs de pâtes alimentaires, 22 cartons d’huiles, 15 matelas, 5 ballons de couvres lits et 1 carton de moustiquaire.

Selon Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation, l’ombre de ce grand homme a laissé son empreinte sur chacun de nous. “Nos actes ne sont éphémères qu’en apparence. Leurs répercussions se prolongent parfois des siècles. La vie du présent tisse celle du futur. L’action sociale et humanitaire du président ATT s’inscrit dans cette logique. Il disait que la qualité d’une communauté humaine se mesure à la façon dont elle prend soin de ses groupes les plus vulnérables. Pour le président, chaque enfant mérite de grandir, dans l’amour et la dignité. Cet esprit humaniste guide toutes nos actions, dans la gestion, de ce noble héritage”, déclare-t-elle.

Mme Diabaté Rokiatou Dramé témoigne : “Mme Touré Lobbo Traoré, à travers la Fondation, a payé les frais de mon opération qui coûtait jusqu’à 25 millions de F CFA. C’est grâce à elle que je suis vivante aujourd’hui, sinon si ça ne tenait qu’à mes parent, maintenant allait trouver que j’ai les pieds sous terre parce qu’ils n’avaient pas les moyens”.

Le gouvernement du Mali, à travers le ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et la Famille, a renouvelé son engagement à soutenir toutes les initiatives visant à améliorer le bien-être des femmes, des enfants et des Familles. “Je voudrais encourager chacun à continuer à soutenir ces actions, à travailler main dans la main pour la construction d’un avenir meilleur pour nos enfants, nos femmes et nos communautés”, invite Mme Coulibaly Mariam Maïga.

La Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance s’engage à poursuivre cette œuvre humanitaire au profit des populations les plus vulnérables.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :