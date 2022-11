Et s’ils étaient réellement impliqués dans la gestion de nos Etats ? L’Afrique, notre Continent est et reste le Berceau de l’Humanité. Et quels que soient les différents bouleversements que le monde ait connus dans ses différences processus d’évolution, le Continent Africain est resté solide. Les tristes et pires événements, qui ont secoué le monde, n’ont pas pu faire disparaître l’Afrique.

L’on pourrait donc aisément s’interroger sur ce qui a permis au vieux Continent de survivre à toutes les sortes de calamités ? La traite négrière, l’esclavage et la colonisation, ont été le summum du cynisme européen en Afrique. Mais en réponse, l’on pourrait ajouter aux multiples raisons et causes, évoquées par des scientifiques, historiens, chercheurs, anthropologues, savants et autres, le fait que l’Afrique soit en elle-même, tout un mystère.

Ce mystère a fondé les mentalités propres à l’Afrique et symbolisé par les Us et Coutumes. Ceci est bien sûr à la base de la vie dans les différentes sociétés en Afrique. Evidemment, en définissant les princes, les normes, les règles et lois, selon la compréhension des philosophies africaines.

Les mariages, les cérémonies et les problèmes, étaient réglés selon les codes qui régulent chaque société ou communauté africaine. Il n’est pas à ignorer que l’évolution des sociétés a fait l’objet des conflits et même des guerres. Mais, les codes de gestion des sociétés ont permis de créer des climats de confiance aux fins de tout règlement à l’amiable.

Déjà, au niveau des familles et des villages, les responsabilités ont été définies de sorte que chacun sait sa place. Le chef de famille et le chef du village, entre autres sont les premiers garants de la vie en communauté. Les Rois et les Chefs coutumiers, sont donc les dépositaires de toutes les valeurs historiques, culturelles et sociales de l’Afrique. Ils sont tenus de veiller à l’équilibre des sociétés.

De nos jours où la prise de conscience est orientée sur la souveraineté de nos Etats, il est demeuré hautement nécessaire de savoir donner une place de choix à nos détenteurs des traditions. Ont-ils réellement une place de choix dans la gestion actuelle de nos Etats ?

En vérité, la gestion politicienne de nos Etats, n’a pas encore pleinement reconnu aux Rois et Chefs Coutumiers, la place qui devrait être la leur. Et pourtant, ils sont les vrais leviers de l’équilibre de nos sociétés, si nous nous inscrivons dans la philosophie typiquement africaine.

Par exemple, dans le cadre des crises, conflits et même des guerres, le recourt à la dimension africaine, peut bien permettre de gérer toutes situations. Il aura alors suffit de croire sincèrement que les problèmes de l’Afrique, doivent trouver des réponses africaines. Et l’équilibre de nos sociétés, voire de nos Etats, doit être garanti que par nos Rois et Chefs Coutumiers.

Monoko Toaly

