Les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans selon l’Arrêté N02024-2109/ MTFPDS-SG ont été expliqués aux hommes de médias le 28 mars 2025 dans la salle de conférence de la Direction nationale du travail.

Avec lutte contre le travail des enfants, le Projet JOFA ACTE et l’ONG GRAADECOM ont animé une conférence de presse sur la vulgarisation de l’Arrêté N02024-2109/ MTFPDS-SG du 5 juillet 2024 portant établissement de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans au Mali. L’objectif était de partager avec les hommes de médias le contenu dudit Arrêté en vue d’une large diffusion auprès de la population.

Selon le Directeur national du travail, Ben Abdoulaye Ibrahim Taha, le Mali s’est engagé à contribuer aux efforts mondiaux de protection des droits des enfants tout en garantissant qu’ils ne soient exposés à des travaux dangereux, préjudiciables à leur développement. Cela en ratifiant les Conventions internationales numéro 138 et 182 «C’est dans ce contexte qu’une liste des travaux légers que les enfants peuvent effectuer sous certaines conditions a été initiée afin de garantir leur santé, leur sécurité et leur développement, ainsi que leur accès à l’éducation. En plus, cette liste a été élaborée à la suite d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par la question de la lutte contre le travail des enfants. L’adoption de cet arrêté par notre pays constitue une avancée notoire dans le renforcement des dispositifs réglementaires en matière de lutte contre le travail des enfants. Car, il vient compléter, voire faciliter la compréhension et l’application de l’Arrêté sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en vigueur depuis 2009 et actualisée en 2017», a-t-il souligné.

Au nom du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Ben Abdoulaye Ibrahim Taha, a adressé ses sincères gratitudes à l’alliance JOFA ACTE pour son appui à la réalisation du document et son accompagnement dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants.

André Pascal Coulibaly, représentant de World vision Mali, a remercié le gouvernement du Mali pour l’effort consacré à la protection de l’enfant et spécifiquement à la lutte contre le travail des enfants, surtout en sa pire forme. «Cette conférence de presse, en plus de son caractère pédagogique et de dissémination, est aussi une célébration pour nous. Un merci particulier au ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, à la Direction Nationale du Travail, à la Cellule Nationale de la Lutte contre le Travail des Enfants, pour avoir honoré leur engagement à travers la signature de l’Arrêté sur la liste de travaux légers. Nous osons espérer que suite à la signature de cet Arrêté, à sa vulgarisation, à son appropriation par les communautés et à son application correcte, le taux d’enfants travailleurs diminuera considérablement au Mali».

La conférence a pris fin par la présentation de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans au Mali.

Boubacar Idriss Diarra

Commentaires via Facebook :