L’imam Mahmoud Dicko : Plus de « chèque en blanc » au Mali

« On ne donnera à personne un chèque en blanc désormais pour la gestion de ce pays », a déclaré vendredi l’imam Mahmoud Dicko, lors d’une cérémonie de prières et de sacrifices en hommage aux victimes des manifestations des 10-11 et 12 juillet dernier, à Bamako, pour réclamer la démission du president Ibrahim Boubacar Keïta.

Devant des milliers de personnes, au Palais de la culture Amadou Hampâté Ba, l’autorité morale du Mouvement du 05 Juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), a invité les “jeunes gens” des Forces armées et fe sécurité du pays “à rester vigilants, à savoir que le peuple malien leur fait confiance et d’oeuvrer à ne pas décevoir cet espoir”.

Il a également invité les membres du CNSP “à s’entendre avec le M5-RFP pour associer toutes les forces vives de la nation à la mise en place de la transition, dans le respect et la dignité”.

“Le CNSP doit arrêter sa course solitaire pour éviter de commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Les militaires doivent nous faciliter la tâche et alléger la souffrance du peuple. Ils doivent être une solution et non un problème”, a-t-il insisté.

Au cours de cette cérémonie, à l’appel de la Coordination des mouvements, assocciations de soutien et sympathisants de l’imam Mahmoud (CMAS), pour rendre hommage aux victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, Mahmoud Dicko a, pendant plusieurs minutes, invité les Maliens au pardon et à l’union sacrée au chevet du Mali.

