Dans le cadre de ses actions de soutien dans ses 12 pays d’intervention, la Fondation Volontaires d’Afrique, via son président, Samba Bathily, a remis le lundi dernier au ministère de la Santé un lot d’équipements d’une valeur de plus de 62 millions Fcfa dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus. Ces dons ont été réceptionnés par le ministre lui-même, dans la salle de conférence de son département.

La Fondation Volontaires d’Afrique est en train de concrétiser sa promesse de soutien dans ses 12 pays d’intervention afin qu’ils puissent faire face au nouveau coronavirus. Dans ce cadre, le Mali a été le premier pays à recevoir cette action de solidarité de cet organisme de bienfaisance dirigé par notre compatriote Samba Bathily. Composé de kits de télémédecine et d’autres produits tels que gel hydro alcoolique, savons, matériel de lavage de main, thermomètres, masques (pour personnel soignant, masque pour le public), combinaisons, la remise de ces dons a été faite, en présence du personnel du ministère de la Santé et des membres de la Fondation.

Avant de remettre ces équipements au ministre de la Santé, le premier responsable de la Fondation, Samba Bathily, de préciser que ce sont des lots d’équipements de 50 millions Fcfa qui seront donnés aux 12 pays concernés pour un coût global de 600 millions Fcfa (avec près de 12 millions de Fcfa de plus pour son pays, le Mali). Dans cet appui, il y aura surtout 20 000 masques par Etat et d’autres produits nécessaires dans le cadre de la lutte et la prévention contre le Covid19.

“Les 20 000 masques par Etat seront signés par Alphadi avec du coton produit et transformé localement au Mali. Cela est aussi notre contribution pour soutenir nos producteurs locaux, nos transformateurs et les créateurs africains”, a expliqué Bathily, avant de poursuivre que dans le lot qui sera remis, on y dénombre des kits de télé médecine autonomes, des kits de traitement d’eau, lesquels sont d’une importance capitale, même après l’éradication de cette pandémie. Une autre bonne nouvelle annoncée au cours de cette cérémonie, c’est la promesse de don de tests de Covid-19 qui a été faite par le patron de la Fondation Volontaires d’Afrique.

Le coût global de cette donation est estimé à près de 60 Millions de Fcfa. Il faut rappeler que M. Bathily a saisi cette occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, le gouvernement et surtout le ministère de la Santé dans leur combat quotidien contre le Covid19.

Le styliste Aphadi qui a pris part à la cérémonie n’a pas tari d’éloges pour le donateur du jour. “Samba veut de la création sur le continent, créer de l’emploi, lutter contre la pauvreté. Les bavettes que nous allons confectionner pour sa Fondation seront faites avec du Coton 100% malien. Je suis fier d’être dans ce projet car je suis d’origine malienne”, a fait savoir Alphadi.

Quant au ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, il a tenu à remercier, au nom du président de la République et au nom du gouvernement le donateur pour cet appui précieux.

“L’Etat seul ne peut pas gagner ce combat contre cette pandémie. Il faut une synergie d’action. C’est pourquoi je remercie la Fondation Volontaires d’Afrique avec qui nous avons travaillé, ensemble, dans d’autres circonstances. Le voir aujourd’hui à nos côtés nous réconforte et démontre qu’elle s’intéresse à beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de l’innovation, de la transformation des structures sanitaires ou du combat contre le Covid-19.

61 millions Fcfa de dons pour la prévention est vraiment extraordinaire”, a soutenu le ministre qui s’est félicité également de la présence de Alphadi aux côtés de la Fondation volontaires d’Afrique.

Il sied de préciser que cette cérémonie a pris fin par la remise symbolique des matériels. Kassoum THERA

Lutte contre le COVID-19 et le mois de Ramadan au Mali :

La Fondation Volontaires d’Afrique de Samba Bathily fait des dons de plus de 50 millions Fcfa à des associations

Des tonnes de vivres, de kits de lavage des mains, des gels, des masques, des thermo flashs et appareils de purification d’eau. Ce sont en substance les dons remis le week-end dernier par notre compatriote Samba Bathily, président de la Fondation Volontaires d’Afrique à plusieurs associations et organisations humanitaires, la Maison de la presse, l’Association des sages-femmes du Mali, le centre Nelson Mandela et la Fédération nationale des centres de santé communautaire du Mali (Fenascom).

Notre compatriote Samba Bathily, opérateur économique qui intervient dans de nombreux domaines d’activités et dans plusieurs pays du continent (plus d’une dizaine) vient de faire une grande action de solidarité à l’endroit de plusieurs corporations et de plusieurs couches du pays. Il s’agit des dons à la presse à travers la Maison de la presse qui a reçu 10 tonnes de vivres (5 tonnes de sucre, 5 tonnes de riz), la Fenascom, l’association des sages-femmes du Mali, le centre Nelson Mandela qui s’occupe de la prise en charge des enfants des femmes en détention au Mali. Partout où le patron de la Fondation Volontaires d’Afrique s’est rendu, il avait les mains pleines de cadeaux constitués de tonnes de riz, kits de lavage des mains, thermo flashs, gels, maques, pour ne citer que cela.

Le plus grand don reçu par la Maison de la presse depuis sa création

C’est la Maison de la presse qui a accueilli la première donation. Sur place, ce sont 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de riz, 1000 masques, 50 kits de lavage de mains et des gels qui ont été remis aux journalistes maliens.

“C’est la première fois que nous recevons un don de ce niveau. C’est pourquoi, nous ne cesserons de le remercier pour cette aide précieuse en cette période de Covid-19 et de ramadan”, a soutenu un des responsables de la Maison de la presse, Alexy Kalambry. Idem pour Dramane Aliou Koné qui a rappelé “que depuis la création de la Maison de la presse, c’est le plus grand don offert par un partenaire privé. D’ailleurs, cela ne nous a pas surpris car il a eu à aider de nombreux journalistes et des organes de presse, dans d’autres circonstances”.

De la Maison de la presse, la délégation a mis le cap sur l’Ambassade du Niger au Mali. Sur place, il s’agissait pour le premier responsable de la Fondation Volontaires d’Afrique de répondre à une sollicitation et de respecter un engagement. A savoir venir en aide à près de 500 Nigériens bororo peulhs, bloqués au Mali suite à la fermeture des frontières.

Aide précieuse pour les peulhs bororos nigériens bloqués au Mali

Une tonne de riz, une tonne de sucre, 10 paquets de laits, 500 masques ont été remis à l’ambassadeur du Niger pour ses compatriotes. Pour le donateur, en plus de ce geste, le Niger et 11 pays d’intervention de leur groupe vont recevoir leur appui, à raison de 50 millions de Fcfa par pays, soit 600 millions Fcfa en tout (avec près de 12 millions de plus pour son pays, le Mali).

“Pour ce qui est du cas du Niger, nous avons décidé d’octroyer à deux centres de santé, un système solaire complet, un système de télé médecine et un système de laboratoire de clore qui va fonctionner seulement avec du sel et de l’eau. Ce système leur permettra d’être indépendant de l’alcool.

Ce n’est pas tout, nous allons remettre à ces 12 pays 20 000 masques confectionnés localement par le styliste nigérien Alphadi. Nous avons fait cela pour aider les créateurs locaux car après 60 ans d’indépendance, nous devrions être en mesure de fabriquer nos propres masques au lieu de les importer”, a expliqué Samba Bathily.

“C’est une forte image que Samba a, à travers la fondation Volontaires d’Afrique. Je suis doublement heureux, non seulement pour mes compatriotes qui sont dans des difficultés et qui vont recevoir ces dons, mais aussi pour moi-même parce qu’il m’a demandé de signer les bavettes pour plusieurs pays africains ; donc c’est le continent africain qui gagne” a témoigné le styliste nigérien.

“Ce geste vient à point nommé car nourrir, soigner près de 500 personnes n’est pas une tâche aisée. C’est pourquoi nous avons lancé un appel à solidarité à toutes les personnes volontaires et nous sommes heureux de la promptitude de l’aide pour que nous puissions soulager très rapidement ces populations qui ont reçu d’aide d’organisations internationales comme la Croix-Rouge. Je suis particulièrement très fier de ce geste car ce sont des Africains qui s’entraident” s’est réjoui l’Ambassadeur du Niger au Mali.

De l’ambassade du Niger, la forte délégation de la Fondation Volontaires d’Afrique s’est rendue au siège de la Fédération nationale des centres de santé communautaires du Mali (Fenascom). Deux cérémonies de remise de dons ont eu lieu dans la salle de conférence de cette association. Il s’agit du soutien à la Fenascom et l’association des sages-femmes qui ont reçu, entre autres, du sucre, des gels, des kits de lavage des mains, des filtres à eau, des thermomètres, des masques. Du président de la Fenascom, Yaya Zan Konaré, à la présidente de l’Association des sages-femmes du Mali, Mme Yalcoué Awa Guindo, tous ont exprimé leur gratitude au donateur.

“Ce geste vient au moment opportun car cette pandémie est en train de vivre sa propagation avec des transmissions communautaires et nous sommes en train de jouer notre partition et ces supports seront des outils précieux pour nous dans le cadre de la lutte et la sensibilisation contre cette pandémie”, a soutenu le président de la Fenascom. Il faut rappeler que lors de son passage à cette fédération, Samba Bathily a aussi invité le premier responsable des centres de santé communautaire à l’identification des structures sanitaires pour l’installation des équipements de santé et de télé médecine solaires qu’il projette d’offrir à cette organisation.

Un moyen de transport promis aux enfants du centre Nelson Mandela

Dans le cadre de cette vaste action de solidarité, le centre Nelson Mandela qui s’occupe des enfants des femmes en détention à la prison pour femmes de Bollé n’est pas resté en reste. Ce centre qui abrite 53 enfants (dont l’âge varie de quelques mois à 10 ans) a aussi reçu des vivres, des purificateurs d’eau et des kits de lavage des mains de la Fondation Volontaires d’Afrique. Une moto taxi doit aussi parvenir à ce centre de la part de la Fondation afin de faciliter le transport des tous petits lors de leur visite à leurs mamans dans la prison et projette de nouer un partenariat pour les aider en termes de nourriture, de façon continue.

“Ce que je vois ici, c’est unique parce que c’est un centre qui s’occupe des enfants dont les mères sont dans les mailles de la justice et nous ne pouvons que les aider”, a promis le patron de la Fondation Volontaires d’Afrique. A l’en croire, son geste s’inscrit dans le sens de la culture de partage. “Si vous prenez la structure de la société africaine, elle est basée sur le partage. J’ai grandi dans une famille où une chambre est toujours réservée pour les étrangers, où on partage le repas avec n’importe qui sans lui demander d’où il vient. Ce sont des valeurs africaines qui doivent prospérer et que nous devons continuer de préserver”, a conclu le donateur.

Il faut rappeler que la valeur de ces multiples dons, notamment à la Maison de la presse, la Fenascom, l’association des sages-femmes, le Centre Nelson Mandela et aux peulhs bororos, est estimée à plus de 50 millions Fcfa.

Kassoum THERA

Distinction : Samba Bathily et la Fondation Volontaires d’Afrique distingués par la Plateforme citoyens responsables

En marge de la cérémonie de remise de dons au centre Nelson Mandela, le président de la Fondation volontaires d’Afrique Samba Bathily et sa Fondation ont reçu deux tableaux de reconnaissance décernés par la Plateforme citoyens responsables dirigée par Mme Kéïta Fatoumata Sangho. Il s’agit à travers cette initiative de remercier l’immense travail abattu par Samba et sa structure de bienfaisance dans la lutte contre le Covid19, mais aussi reconnaitre leur assistance aux couches défavorisées. Il faut rappeler que cette Plateforme composée de volontaires a vu le jour à la faveur de l’apparition du Covid19, ses membres ont pour mission d’apporter leur partition dans la lutte contre cette pandémie. Quant à la présidente de ladite Plateforme, Mme Kéïta Fatoumata Sangho, elle n’est pas une inconnue au Mali et ailleurs dans le monde. Fondatrice de l’Association pour le développement de l’Afrique (ADA) à Paris en 2006, Mme Kéïta Fatoumata Sangho fut élue en 2010, par la JCI, personnalité de l’année. Elle a été aussi désignée meilleure jeune de l’année en Afrique et au Moyen Orient. Une distinction qui lui a été attribuée au Nigéria, à laquelle s’ajoute le Trophée Banquier de l’année décerné en janvier 2020 par l’organisme citoyen “Baromètre”. Mme Kéïta fait partie des jeunes du monde qui ont eu la chance d’échanger directement avec l’ex président américain Barack Obama lorsque celui-ci occupait la Maison Blanche.

Kassoum THERA

