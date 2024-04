La mairie de la commune IV du district de Bamako n’a toujours pas fini de surprendre dans sa gestion opaque , après le limogeage de son maire Adama Berthe par le Ministre d’État chargé de I‘Administration qui lui reprochait d’avoir failli à son obligation dans le domaine de l’assainissement sanitaire, ainsi que son chef de la Brigade Urbaine pour la Protection de l’Environnement (BUPE) M Bakary FANE qui se permet sans crainte la prolifération anarchique des bars à la proximité immédiate de la cité Goudiaby des 50 Logements de l’ACI 2000, aujourd’hui c’est le tour de son secrétaire général qui assure l’intérim qui est décrié par les populations qui même exigent son départ immédiat de la mairie.

Suite à la gestion opaque actuelle de la mairie après le limogeage de son super maire Adama Berthe par le Secrétaire Général Adama Bogodogo qui assure l’intérim actuellement et son complice le chef de la Brigade Urbaine pour la Protection de l’Environnement (BUPE) M Bakary FANE, un collectif dénommé Collectif pour le Salut de la Délégation Spéciale en commune IV du district de Bamak n’a qu’un seul objectif c’est de réclamer la mutation et le départ du Segal de la mairie commune IV chargé d’expédier les affaires courantes et souhaiter l’installation d’une délégation spéciale auprès des autorités de transition . Selon le collectif, le Segal de la mairie assure l’intérim de façon très partisane et sélective. Pour cela, les membres du collectif ont initié une pétition auprès des populations.

Ils ont adressé des lettres d’information au Gouverneur du district de Bamako , aux notables et autochtones de Lafiabougou et demanden t l’installation d’une délégation spéciale Nous vous publions en l’intégralité une des lettres du Collectif adressée au Gouverneur.

Bokoum Abdoul Momini

Collectif pour le salut de la délégation spéciale en commune iv du district de Bamako :

Objet : lettre d’information et Demande de la délégation Spéciale à la mairie de la commune IV.

Monsieur le Gouverneur du district de Bamako

Nous ,population de la commune IV Organiser en collectif, venons par la présente lettre vous informer de la nécessite de l’arrivée de la délégation spéciale compte de l’incapacité de l’agent chargé d’expédier les affaires courantes le SEGAL Adama Bogodogo qui est plus pire que le conseil qui a été dissout , complice et comptable de leur gestion et continue toujours à gérer les affaires courantes a l’image de leur système, a noter que le recrutement sur fond de favoritisme et clientélisme qu’ ils ont fait à la mairie en recrutant leur femmes et leurs belles-sœurs ,enfants et Copines précisément le Segal a recruté sa belle-sœur et autres personnes payer sur le budget du contribuable , la gestion sélective en favorisant une partie de la population sur d’autres ,prise de position dans la situation de la chefferie de Lafiabougou, prise de position entre les jeunes, prise de position dans la situation de l asacola I ,comité de développement du quartier . IL est auteur de plusieurs autres choses notamment lors des élections législatives passes ou il a eu à changer les présidents et accesseurs des bureaux de vote au profit du parti Yelema tandis que le gouverneur avait fait un communique officiel pour continuer avec ceux du premier tour des élections pour preuve après requête de la part d’un candidat les voix de tous ces bureaux ont été annulé depuis ce jour il devrait être relève du poste de Segal et tout récemment il a été dénoncée par un homme victime de spéculation foncière dont il aurait être impliquer et le conseil qui a été dissout ne prenait aucune décision sans lui consulter et son avis comptait plus que l’ensemble des membres du conseil communal ,c’est un Segal sous l’heure de Moussa Mara au moment où il était maire de la commune IV ,la maison qu’il habite aujourd’hui grâce au conseil communal du parti YELEMA dénommée HAUTE TENSION de Sebenicoro distribuer a 90 pour cent entre les membres et élus du partis YELEMA dont le Segal donc il est complice et il est une partie du problème de notre commune en tant qu’il est continue d’assurer l’intérim les problèmes de la commune IV s aggraveront d’avantages ,les Dons destinées à la population il gère avec humeur de manière sélective les aides alimentaires et même la dernière opération ramadan solidarité dont la clôture a été un échec parce que la vraie population était mécontente et les vraies leaders de la commune IV sont discriminées par lui ;

Monsieur le gouverneur ; nous demandons la venue de la délégation spéciale et la mutation pire et simple de ce SEGAL qui n’est plus efficace 12 ans de service a un seul poste et qui constitue un problème pour notre commune.

