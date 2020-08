Mairie de la CV : Le maire Amadou Ouattara rend compte de sa gestion du 1er semestre 2020

Dans le cadre de son exercice consistant à rendre compte chaque semestre de la gestion communale, le maire Amadou Ouattara a organisé le samedi 8 aout dernier pour la 7ème fois son traditionnel déjeuner de presse à l’hôtel Olympe. Il était accompagné de l’ensemble des membres du bureau communal, ainsi que d’autres invités de marque.

A travers cet exercice désormais bien institué, il s’agissait pour le maire Amadou Ouattara et son équipe de restituer à l’opinion communale et nationale, les réalisations faites pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020. Au-delà de son caractère de restitution communale, cette rencontre suscite beaucoup d’échanges fructueux dans le sens de l’amélioration de la gestion de proximité si chère au maire Ouattara. L’objectif recherché au titre du 1er semestre 2020 était, entre autres de consolider les acquis du 2ème semestre de l’exercice 2019 et de poursuivre la mise en œuvre du projet de société.

Dans une démarche participative, le maire et son équipe jouent incontestablement la carte de la transparence, surtout par leur engagement à informer régulièrement leurs mandants de toutes les activités passées, présentes et futures impulsées pour la Commune. Ainsi, il ressort qu’au cours du 1er semestre la mairie de la Commune V, a exécuté 2,09 milliards de dépenses pour une prévision de 2,6 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 79,39%.

Sous la houlette du maire Ouattara, la mairie a déjà réalisé plusieurs actions qui ont aujourd’hui un impact positif sur la vie des populations de la commune. L’on note, entre autres actions, la mise en œuvre du contrat d’affermage entre la mairie et la coopération d’assainissement des GIE COGENET pour 02 hydro-cureurs, 01 multi-benne et 30 caissons, la réalisation de 100 puisards (gestion des déchets liquides) dans le cadre du projet d’assainissement intégré (PACUM) financé par la Banque Mondiale, le démarrage des travaux de bitumage drainage et d’éclairage des rues 161 et «353 de kalaban-coura par CASE Construction à hauteur de 887 000 000 de FCFA, le renforcement de la capacité de l’unité de production de pavé par la SNV avec un appui financier de 12 000 000 de FCFA, le lancement en avril et la réception provisoire en juin des latrines publiques dans les écoles et CSCOM et marché de Baco-Djicoroni sur financement de l’AFD et de la Fondation SADEV à hauteur de 16 000 000 de FCFA.

Malgré la réalisation d’un total de 1500 puisards, le Conseil communal dénonce l’insalubrité grandissante. «L’impact de tous ces puisards n’est pas visible », se plaint le maire Ouattara. Avant de pointer du doigt l’écoulement direct des eaux grises des concessions dans les caniveaux et collecteurs. «Nous avons maintes fois sensibilisé sur ce problème sans succès. Maintenant, il va falloir aller vers les sanctions », a-t-il mis en garde.

Les difficultés rencontrées au cours du 1er semestre sont principalement financières. Le climat social est resté en général « peu favorable à toute forme de prélèvement» notamment à cause de la contestation des résultats des élections législatives. Aussi, la Covid-19, avec, entre autres mesures le couvre-feu et la réduction des effectifs, lors des rassemblements. Le refus systématique de l’enrôlement bioélectronique par les occupants des équipements collectifs marchands non encore levé figure au nombre de ces difficultés de même que l’aménagement du marché de Sabalibougou. Le maire Ouattara a signalé qu’il y avait des incompréhensions. Des jeux politiques, selon le maire, avaient créé des tensions, mais les gens sont en train de comprendre la réalité.

Les perspectives pour les six prochains porteront essentiellement sur la poursuite du recasement des déguerpis à Mountougoula/Diallakorobougou, par le Conseil communal ; l’élaboration et l’adoption du budget primitif 2021 avant le 31 octobre 2020.

Cette conférence a été aussi l’occasion pour le maire de lancer officiellement le site web de la mairie : www.mairiecommune5.com

AMTouré

