Ces chiffres ont été annoncés, hier vendredi, par le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Hamadoun Konaté, au cours d’une réunion avec des partenaires technique et financiers. Les récentes pluviométries à travers tout le pays seraient à l’origine des inondations qui affectent130 personnes dans les régions de Koulikoro, Ségou, Tombouctou, un partie de Kidal et le district de Bamako.

Devant les bailleurs de fonds, le ministre Konaté a fait l’Etat de la situation humanitaire en annonçant que les ressources financières que l’Etat a besoin 550 millions FCFA par région pour la prise en charge des victimes d’inondations. Des besoins que le département de la solidarité ont, auparavant, présenté au Chef du gouvernement. Le ministre n’a pas exclut une augmentation de ces chiffres susmentionnées, car, dit-il, les prévisions météo indiquent que la pluviométrie restera en cous jusqu’en novembre prochain. « Le nombre de personnes exposées aux zones d’inondations augmentent. Les besoins humanitaires augmentent également. Les sinistrés ont besoins d’un appui alimentaire, des kits d’hygiène, médicaux et les moyens de déplacements pour les évacuations », a expliqué le ministre Hamadoun Konaté, qui ajoute que l’intervention urgente de l’Etat, des ONG nationales et internationales ainsi que les Nations Unies a permis de sauver des milliers de vies.

Et de poursuivre que l’Etat dispose déjà d’un plan de lutte contre les catastrophes naturelles. « Les inondations vont durer jusqu’au mois de novembre et nécessite de ressources supplémentaires pour une prise en charge des victimes », a-t-il insisté. Lequel indique que l’objectif de la réunion était d’informer les partenaires techniques et financiers de cette situation humanitaires. Les images vidéo projetées lors de cette réunion démontrent les habitations, les biens matériels et les vivres détruits par le cru des eaux des pluies diluviennes dans les localités de Massala (Koulikoro), Niono, Diabaly (Ségou) et dans le district de Bamako.

Difficulté de mobiliser les ressources

Cette situation humanitaire provoquée par les pluies diluviennes vient s’ajouter à celle engendré par les conflits qui sévit dans le centre et le nord du pays. La coordinatrice du système des Nations Unies des affaires humanitaires, Mme Baranga Ngassangwe, de rappeler que le nombre des réfugies ont atteints les 138 623 déplacés. Le montant du suivi des financements du plan de réponse humanitaire 2019 s’élève à 324 millions de dollar. Mais ce jour, les Nations Unies n’ont mobilisé que 30% des ressources soit 96 millions de dollar qui a permis de couvert seulement 26% des besoins. La représentante de l’ONU impute cette difficulté à mobiliser les ressources à la prolifération des conflits à travers le monde. « Ce sont les mêmes bailleurs de fonds qui doivent faire face au financement des crises », a-t-elle indiqué. Cette réunion n’a pas bouclé par des engagements phares, mais la partie gouvernementale malienne et les partenaires techniques et financiers ont prévu une seconde réunion, qui, sera, certainement, l’occasion de définir un financement du plan de réponse humanitaire 2019 .

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

