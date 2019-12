A cause du non paiement de la subvention par l’Etat, les importateurs ont fermé les robinets, provoquant un début de pénurie sur le marché. Les spéculateurs profitent de la situation avec des stocks constitués à cet effet

Le gaz butane est beaucoup consommé par les Bamakois. Grâce à la subvention par l’état qui dure depuis 1998, il est relativement abordable pour la plupart de nos compatriotes. L’état a décidé de mettre de l’argent pour subventionner le gaz butane afin d’amener les gens à se détourner du bois et du charbon de bois dont la consommation constitue un danger pour nos massifs forestiers. Le but est de sauvegarder la faune et la flore d’une destruction massive.

La subvention consiste à payer une partie du prix du gaz pour que les consommateurs puissent l’avoir à un coût abordable. L’état verse donc une manne financière aux importateurs. Mais d’année en année, le retard de paiement de la subvention menace le secteur. Cette situation a d’ailleurs poussé beaucoup de multinationales (Total, Shell) à abandonner la distribution du gaz butane. Actuellement, le gaz butane est presque introuvable sur le marché. Car la majeure partie des sociétés gazières (Sodigaz, Bama Gaz, Faso Gaz, etc). N’en produisent plus. La pénurie dure depuis plus d’une dizaine de jours à en croire un revendeur qui a préféré garder l’anonymat. Selon ce père de famille qui mène plusieurs activités pour joindre les deux bouts, la rupture du gaz a naturellement impacté son business. Car, d’après lui, les revenus (250 Fcfa à 500 Fcfa par bouteille) qu’il tire de la revente du gaz l’aidaient énormément dans ses dépenses quotidiennes.

Avant la pénurie, rappelle notre interlocuteur, la bonbonne de 6 kilos était cédée à 3500 Fcfa. Maintenant, elle est cédée à 4000 Fcfa, voire plus, précise-t-il. Il souffle que selon certaines indiscrétions, la société Kama Gaz n’a pas complètement arrêté de distribuer. Précisant que cette dernière ne produit plus les bonbonnes de 3 et 6 kilos concernées par la subvention.

SURENCHÈRE- Derrière toute difficulté peuvent se cacher d’immenses opportunités à saisir. Le jeune revendeur affirme qu’au niveau de l’autogare de Sogoniko et du marché de Médine « Sougouni Koura », les revendeurs n’attendent que la pénurie pour faire sortir leurs stocks. Selon ses affirmations, la bonbonne de 6 kilos est vendue jusqu’à 5000 Fcfa par endroits. Pendant notre entretien avec le revendeur, son ami vendeur de poulet de chair rôti se mêle. à la question de savoir quelle source d’énergie il utilise en ce moment, il répond sans ambages que la société Kama Gaz lui livre des bouteilles de gaz jusque sur son lieu de travail. Tout d’un coup, notre premier interlocuteur reçoit un appel d’un de ses fournisseurs de gaz. Le téléphone est mis sur haut parleur. L’appelant lui parle de grève, « le but étant de toucher les consommateurs et de mettre la pression sur le gouvernement ». Cette affirmation fait sourire le récepteur de l’appel, qui a émet des prières afin que la stratégie puisse résoudre le problème. Oudiari Diawara, le directeur général de Sodigaz, ne parle pas de grève. Selon lui, la pénurie de gaz est simplement un problème économique. « Nous n’avons pas les moyens financiers d’acheter, transporter et dédouaner notre matière », explique le DG de Sodigaz. Selon lui, l’état n’a pas payé la subvention qu’il doit verser aux producteurs. Au fait, au sujet de cette subvention, Oudiari Diawara précise que beaucoup de gens pensent que l’état subventionne les producteurs. Ce qui n’est pas le cas, dit-il. La subvention qui concerne les bonbonnes de 3 et 6 kilos est destinée aux consommateurs et non aux sociétés de gaz.

