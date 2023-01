Une semaine après leur condamnation, l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali connait désormais son épilogue. Dans un communiqué, ce vendredi soir, le Colonel Abdoulaye Maïga a informé de la prise d’un Décret par le président Assimi Goïta pour gracier les soldats ivoiriens. Depuis Lomé, le médiateur togolais a réagi à cette annonce.

– maliweb.net -Plusieurs charges étaient retenues contre les 49 militaires ivoiriens. Il s’agit de : crimes d’attentat et de complot contre le Gouvernement ; atteinte à la sûreté extérieure du Mali, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Des accusations qui ont permis à la justice malienne de condamner à 20 ans de prison pour les 46 soldats tenus au Mali, et à la peine de mort par contumace les 3 soldats femmes libérés quelques mois plus tôt. Pour le porte-parole du gouvernement malien, ce « geste démontre l’attachement du Colonel Assimi Goïta à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire ».

Réactions du Médiateur…

Aux dires du porte-parole du gouvernement malien, le dénouement heureux de cette affaire est intervenu suite à la signature, le 22 Décembre 2022, du Mémorandum dit d’entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre le Mali et la Côte d’Ivoire. « Le Gouvernement de la Transition renouvelle sa profonde reconnaissance au Président Faure Essozimna GNASSINGBE pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région », a déclaré le Colonel Maïga.

Dans une série de tweets, le président Faure dit se « réjouir de la mesure de grâce présidentielle accordée par le Colonel Assimi Goïta ». Aussi, le médiateur a « salué la disponibilité et l’esprit de dialogue des chefs d’État du Mali et de Côte d’Ivoire », tout en informant que son pays, le Togo continuera à œuvrer au renforcement de la coopération régionale.

Message de fermeté à la CEDEAO

Si le Togo a eu la bienveillance du porte-parole du gouvernement malien, il n’en fut pas de même pour la CEDEAO, et surtout pour son président en exerce Umaro Sissoco Embalo. Le ton était tout autre. Car, lors du dernier sommet de l’organisation, le président Embalo s’était quelque peu emballé en laissant entendre que de nouvelles sanctions contre le Mali si les soldats ivoiriens n’avaient pas été libérés avant le 1er janvier 2023.

Le Colonel Abdoulaye Maïga lui fait remarquer que le Mali ne figure plus sur la « liste des pays intimidables » et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Dans le communiqué, le Gouvernement de la Transition invite Embalo, à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l’Ouest, et à canaliser ses efforts dans l’éradication de la pauvreté dans la région.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

