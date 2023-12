Mali : la BDM-SA lance trois nouvelles cartes prépayées Mastercard sur le marché

La Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a procédé, le mardi 05 décembre à Bamako, au lancement officiel de sa nouvelle offre de cartes prépayées Mastercard. C’était sous l’égide du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et en présence de son Administrateur directeur général, Ibrahima N’Diaye.

L’offre de carte prépayées Mastercard de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) est composée de trois cartes pour les besoins de la clientèle. Il s’agit de Adan conçue pour les jeunes de 15 à 25 ans (Étudiant au Mali et à l’étranger), Laâfia réservée aux marchands avec un volume d’affaires mensuel supérieur à un million de FCFA et enfin Elite pour les grands voyageurs. Elles sont disponibles dans toutes les agences de l’établissement financier.

Ce sont des cartes Mastercard prépayées rechargeables qui permettent d’effectuer des paiements et retraits localement et à l’international. Très sécurisées avec des normes internationales, elles permettent de recharger des fonds au gré des dépenses ponctuelles et récurrentes et s’adaptent à toutes les formes de mobilité. Elles ont la particularité d’être plus libres puisque leur utilisation n’est pas liée à l’obligation de posséder un compte bancaire.

Le lancement de sa nouvelle offre de carte prépayée est une façon pour la BDM-SA de répondre efficacement aux besoins et préoccupations de sa clientèle. « L’offre de carte prépayée de la BDM-SA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du premier axe stratégique du plan à moyen terme 2021-2023 de l’institution financière portant sur l’amélioration continue de la qualité des services à clientèle avec une forte orientation digitale », a déclaré son Administrateur directeur général, Ibrahima N’Diaye, selon qui la BDM-SA a toujours mis au cœur de son activité l’innovation technologique.

Elle entre aussi dans la quête permanente de l’établissement bancaire à proposer des solutions adaptées aux besoins des différentes catégories de sa clientèle. Les nouvelles cartes prépayées Mastercard viennent compléter une gamme de moyen de paiement bien diversifié et contribueront très certainement à l’amélioration de l’inclusion financière dans l’espace UEMOA.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a indiqué que l’avenir de la banque se trouve dans l’innovation technologique. L’ancien directeur général de la BNDA a salué l’apport de la BDM dans le financement de l’économie malienne. « Un effort reconnu et apprécié par le gouvernement », a assuré le ministre Diallo.

Il faut rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence du président du conseil d’administration de la BDM-SA, Ahmed Mohamed Ag Hamani, du directeur régional Afrique francophone sub-saharienne Mastercard Jean Charles Yallet et plusieurs autres personnalités dont des responsables de l’établissement financier.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

