Malgré la polémique autour des deux décrets portant la clé de répartition et les modalités de désignation des membres du conseil national de transition, les autorités maliennes ont publié ce jeudi soir une liste de 121 personnes.

–Maliweb.net– Les militaires du CNSP avec sa tête le colonel Malick Diaw, les groupes armés signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation, les organisations de la société civile, les partis politiques sont tous représentés.

La surprise dans la composition du conseil national de transition est que des nombreux partis politiques qui ont affiché leur refus de participation à cet organe législatif protestant contre la clé de répartition sont représentés. Parmi eux, des anciens députés de la récente Assemblée nationale dissoute par l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta et barons des grandes formations politiques du pays. il s’agit, entre autre, Mamadou Diarrassouba, ex-élu RPM à Dioïla, le bouillant député URD de Yélemané , Mamadou Hawa Gassama, Marimathia Diarra et Imbarcawane Ag Asarid de l’ADEMA-PASJ, Diadié Bâ de l’ADP-Maliba, Assane Sidibé du parti Yelema…

Ceux-ci sont complétés par quelques nouvelles têtes montantes de la scène politique malienne en l’occurrence Nouhoum Sarr, Aboucar Sidiki Fomba. Les mouvements politiques tels que celui proche de l’imam Mahmoud Dicko sont représentés par le coordinateur de la CMAS, Issa Kaou Djim et l’imam Oumarou Diarra, qui a récemment démissionné.

Il faut noter que les femmes sont largement représentées avec 24 sièges contre 97 pour les hommes. Ce qui semble prendre en compte le respect de la loi 052 qui octroie 30% des postes aux femmes dans les décisions nominatives et les législatives. Ce conseil national de transition est le troisième et dernier organe de la transition après la nomination du Président et le vice-président et la formation du gouvernement. La prochaine bataille est et reste la composition du bureau du CNT que les militaires veulent coûte que coûte garder en jetant, d’ores et déjà, leur dévolus sur le premier vice-président du CNSP, le Colonel Malick Diaw.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

