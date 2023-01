Dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles, la Coordination Kel Ansar et Alliés (CKA&A) plaide pour la prise en compte des aspirations de toutes les parties prenantes. C’est ce qu’elle a indiqué dans un communiqué daté du mardi 10 janvier.

La Coordination Kel Ansar et Alliés (CKA&A), dans un communiqué daté du mardi 10 janvier, dit avoir découvert sur les réseaux sociaux un communiqué portant sur le rejet de la rédaction d’une nouvelle Constitution dans lequel, elle est associée. D’où cette mise au point de la CKA&A. La CKA&A rappelle qu’elle a effectivement participé, le samedi 12 Novembre 2022, à une conférence-débat organisée par la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) dont le thème portait sur « L’Avant-Projet de Constitution (Avantages et insuffisances) ».

Revenant sur les propos de son président, la CKA&A a indiqué que celui-ci a rappelé qu’il conviendrait plutôt de renforcer les acquis démocratiques de Mars 1991 que d’aller vers l’élaboration d’une nouvelle Constitution. « Les priorités aujourd’hui sont certes liées aux réformes constitutionnelles mais que les plus importantes sont celles de la Paix qui est un des facteurs déterminants du développement et de la stabilité » avait soutenu M. Cissé Oumar Hamama Ansari avait.

Bien avant la tenue de la conférence-débat de la CMAS, le Président de la CKA&A après consultation des membres du bureau a donné leur position parue dans la presse. M. Cissé Oumar Hamama Ansari avait clairement déclaré qu’aucun projet ne faisant l’unanimité et que face au risque d’opposer les uns aux autres, l’approche la mieux adaptée serait de mettre à jour la Constitution de février de 1992 en corrigeant ses insuffisances.

Amélioration des acquis

Selon le président de la CKA&A « On ne peut pas parler de démocratie au Mali sans parler de Mars 1991, on ne peut parler de multipartisme au Mali sans parler du 26 Mars 1991 ». Et de poursuivre « que la situation soit bien gérée ou mal gérée, on ne doit pas la remettre en cause. C’est dire que s’il y a eu des lacunes quelque part, il faut les corriger. Je crois que la meilleure approche c’est d’améliorer les acquis liés à cette révolution démocratique de 1991 en procédant à la révision de la Constitution. Mettons-y toutes les nouveautés qui prennent en compte les préoccupations des différentes couches du pays ».

C’est en améliorant les acquis qu’on peut également préserver notre souveraineté, a plaidé le président Cissé Oumar Hamama Ansari. « Toute situation qui peut amener à des frustrations est à éviter pour la simple raison que le peuple traverse une phase cruciale de son histoire » avait-il dans la presse. Pour terminer, la CKA&A rappelle « que sa collaboration étroite avec la CMAS est essentiellement liée à la stabilité, à la cohésion sociale et à la Paix avant d’ajouter que pour lui et la Coordination, la recherche de la paix est un combat de tous les jours pour lequel ils sont engagés ».

Fidèle à ses idéaux de paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement, la CKA&A invite toutes les associations et toutes les personnes qui se reconnaissent dans notre démarche à se joindre à elle pour mener ce combat en privilégiant le Dialogue comme arme de résolution de différents.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

