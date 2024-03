La situation économique au Mali se détériore de jour en jour, laissant de plus en plus de citoyens confrontés à des conditions de vie précaires et à une pauvreté croissante. Malgré les efforts déployés par le gouvernement et certains partenaires, les indicateurs sociaux et économiques continuent de montrer une tendance inquiétante.

Le taux de chômage reste élevé, en particulier parmi les jeunes, ce qui contribue à l’augmentation de la pauvreté et de l’insécurité économique. De nombreux jeunes Maliens, confrontés à des perspectives d’emploi limitées, se retrouvent soit sans emploi, soit sous-employés, ce qui affecte leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Hamidou Dramé, détenteur d’une maîtrise en Droit des Affaires « Après mes études, il y a 4 ans, j’ai tapé à plusieurs portes. J’ai déposé mon CV dans plusieurs structures étatiques et privées. Je suis repassé afin de suivre mes dossiers, mais hélas ! ». Le jeune Dramé comme bien d’autres, ne se sont pas laissé abattre par ce passage que certains appellent « passage obligé de la recherche d’emploi », ils ont mis en place une structure d’assistance et de conseils pour les jeunes désireux à apprendre le droit. Les impayés de location du bureau les ont poussés à fermer boutique. Aujourd’hui, ces jeunes passent une bonne partie de leur temps à parler d’actualité.

L’inflation continue de grimper, ce qui entraîne une hausse constante des prix des denrées alimentaires de base, des produits de première nécessité et des services essentiels. Cette augmentation des coûts rend l’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux soins de santé et à l’éducation de plus en plus difficile pour de nombreuses familles maliennes.

Mamadou Sidibé

Commentaires via Facebook :