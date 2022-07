Alors que le retour de l’administration dans plusieurs parties du pays peine à se concrétiser, le colonel Assimi Goïta convoque tous les gouverneurs pour une rencontre de deux jours à Koulouba.

La rencontre de deux jours a démarré ce lundi au Palais de Koulouba. Elle réunit l’ensemble des composantes de l’exécutif malien autour du Chef de l’Etat, le gouvernement et les vingtaines de gouverneurs de région. Durant deux jours, les participants à cette rencontre importante vont discuter ensemble des difficultés liées aux conditions de retour de l’administration dans les régions, où l’insécurité a contraint les agents de l’Etat à abandonner les services publics. « L’objectif est de donner la parole à ces administrateurs régionaux afin qu’ils exposent les problèmes et les difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leurs missions », a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. A l’ouverture des travaux, le Président Goïta a reconnu le contexte difficile que traverse le pays. Pour lui, les nombreux efforts déployés pour réussir les missions dévolues à la Transition requièrent un engagement et une mobilisation sans réserve de la part de chaque acteur.

Ainsi, le Chef de l’État a invité chaque Gouverneur à faire l’état de la situation administrative de sacirconscription, les difficultés auxquelles ils sont confrontés afin qu’on puisse trouver les solutions qu’il faut y apporter. « D’abord, chaque Gouverneur présentera la situation politique, économique, sécuritaire et sociale de sa circonscription. Ensuite, des éléments de réponse seront apportés par les membres du Gouvernement aux différentes préoccupations », a instruit le colonel Assimi Goïta. Lequel a saisi cette rencontre des administrateurs des régions du Mali des missions qui leur sont dévolues. Il s’agit surtout pour chaque gouverneur de travailler à préserver les intérêts nationaux, de veiller aux respects des lois et règlements et les institutions de l’État, d’assurer l’information permanente du Gouvernement sur la vie politique, économique, sociale, et culturelle de leur circonscription administrative.

« Administrer le pays, c’est d’abord assurer la sécurité des concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociales », a déclaré le Chef de l’Etat qui a assuré que le Gouvernement travaille au retour de l’État et à l’établissement des services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire national.

A cause de la persistance de la menace terroriste, les autorités de la transition ont nommé des militaires à la place des administrateurs civils aux postes de gouverneurs. Aujourd’hui, la majorité des gouverneurs sont des militaires. Cette militarisation de la fonction de gouverneur a été renforcée récemment par les nominations de préfets et de sous-préfets militaires dans les circonscriptions administratives où l’État était absent. Pour l’exécutif, cela est une volonté des plus hautes autorités de restaurer l’ordre.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

