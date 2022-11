La 25e session ordinaire du Conseil d’Administration de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CANAM) s’est tenue, le jeudi 24 novembre, au siège du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm). C’était sous l’égide du président de son conseil d’administration, le Pr Mamady Kané.

Le projet de budget 2023 de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam), toutes sources de financement confondues, se chiffre en recettes et en dépenses à plus de 99, 26 milliards de FCFA, soit un accroissement de 13,46%. C’est ce qu’a annoncé le président de son conseil d’administration, le Pr. Mamady Kané. Il a indiqué que le montant des dépenses techniques s’élève à plus de 71, 86 milliards FCFA et représente 72,40% des dépenses totales. Ce montant a connu une variation entre 2022 et 2023 de 14,90%.

Les dépenses d’investissements et d’équipements se chiffrent à plus de 7, 74 milliards de FCFA, soit 7,80% des dépenses totales, contre 7, 37 milliards de FCFA en 2022, soit une hausse de 4,95%. « Elles couvrent essentiellement la tranche 2023 des frais de construction du siège de la CANAM, l’acquisition de matériels techniques, de transport et de logiciels », a expliqué le Pr Mamady Kané. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent, quant à elles, à plus de 19, 65 milliards de FCFA en 2023 contre plus de 17,56 milliards FCFA en 2022, soit une hausse de 11,89%. Elles représentent 19,80% des dépenses totales.

Le présent projet de budget, a assuré le directeur général de la Canam, le médecin général de brigade Boubacar Dembélé, prend en compte toutes les actions prioritaires dont la réalisation permettra à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de renforcer sa capacité financière en partenariat avec les Organismes Gestionnaires Délégués, de préserver les grands équilibres du régime de l’Assurance Maladie et de garantir l’amélioration et l’accessibilité des soins de qualité au profit de ses assurés sociaux.

La phase d’opérationnalisation du Ramu

Le programme d’activités 2023 est bâti autour de cinq axes stratégiques conformément au plan de développement stratégique 2021-2025 de la CANAM, socle du système de management de la qualité pour la certification ISO 9001 version 2015. Ces axes stratégiques assortis d’objectifs opérationnels sont : « la couverture des populations cibles du régime de l’assurance maladie universelle (Ramu) ; la mobilisation des financements et la soutenabilité du Ramu ; la maîtrise des prestations et la qualité des services de santé ; la maîtrise des processus délégués ; la performance organisationnelle ».

La 25e session du conseil d’administration de la Canam se tient dans un contexte marqué par la prescription rationnelle, la lutte contre la fraude et la phase d’opérationnalisation du Ramu. Plusieurs opérations sont prévues dans ce cadre. Il s’agit entre autres de l’immatriculation au RAMU des assurés du secteur public et privé, des indigents et leurs ayants droit, des populations actives non salariées (secteur).

A rappeler qu’au cours de cette 25e session que les administrateurs vont plancher sur : le procès-verbal de la 24′ session ordinaire du Conseil d’Administration ; l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 24″ session ordinaire du Conseil d’Administration ; le rapport d’activités au 31 décembre 2021 ; l’état d’exécution du budget de l’exercice clos au 31 décembre 2021, etc.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

