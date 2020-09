Mali / Situation des détenus du Coup d’État : L’AMDH demande à rendre visite aux détenus

Une délégation de l’AMDH conduite par son président Me Moctar MARIKO s’est rendue à la garnison militaire de Kati, le mardi 1er septembre 2020 afin de s’enquérir des conditions de détention des personnalités militaires et civiles arrêtées suite aux événements du 18 août 2020. En effet, des personnalités civiles et des généraux de l’armée sont toujours détenus par le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP).

Selon le Président de l’AMDH Me Moctar Mariko, de l’avis des membres du CNSP, ces détenus seraient bien traités et recevraient des visites des parents. Cependant, l’AMDH n’a pas pu accéder à eux. Ainsi, le 02 Septembre 2020, elle a transmis au CNSP une demande de visite aux personnes privées de leur liberté mais malgré cette lettre et la relance faite le 18 septembre 2020 elle n’est toujours pas autorisée par le CNSP à exercer ce droit de visite en violation des textes internationaux et nationaux. En attendant d’être autorisée à visiter les détenus et leurs lieux de détention, l’AMDH exhorte les membres du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) à réserver à toutes les personnes entre leur main un traitement humain et non dégradant conformément aux engagements internationaux du Mali.

Pour cela , Me Mariko à travers sa structure de défense des droits humains qui recommande également que les cas des militaires détenus soient rapidement judiciarisés s’ils sont présumés auteurs d’infraction et qu’ils soient confiés à des structures d’accueil prévues à cet effet et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 31 alinéa 2 de la loi n°055 du 16 décembre 2002.Aussi, dans la même perspective, l’AMDH exhorte le CNSP à remettre les détenus civils à la disposition de la justice ou tout simplement les libérer .L’AMDH reste attentive à l’évolution de la situation générale.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :