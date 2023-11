Le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne en collaboration avec le bureau de l’UNICEF a organisé, le samedi 04 novembre, un talkshow dans la salle Afro- Basket du stade du 26 mars. Placé sous l’égide du ministre de la jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, l’évènement entre dans le cadre de la clôture du projet “An Bé Gnokon Bolo“

Initié conjointement par le ministre de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l’UNICEF et ses partenaires, le projet “An Bé Gnokon Bolo ” (on est ensemble) : la jeunesse unie pour un Mali stable“, vise à mettre en lumière le rôle crucial de la jeunesse dans la prévention de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Il est financé par le fonds de consolidation de la paix (PBF) dont le l’objectif principal est de prévenir les conflits dans les régions du sud.

Lancé en 2020, le projet est intervenu dans 12 communes des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le District de Bamako. Le Talkshow pour la paix et la cohésion sociale, qui marque la fin du projet, est l’occasion pour les organisateurs de présenter les réalisations de la campagne de sensibilisation pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale au Mali.

Devant des centaines de jeunes, le ministre de la jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne a évoqué la pertinence du projet. Selon Abdoul Kassim Fomba, la situation de conflit et d’insécurité créée dans les régions nord et du centre a fortement impacté le développement socioéconomique du Mali avec son corollaire de déplacés et de réfugiés. « Nous estimons que ce projet a fortement contribué à réduire les difficultés de nos communautés », a-t-il déclaré.

« Nous sommes réunis dans cette grande salle pour réaffirmer un droit universel, celui de la participation et l’engagement des adolescents et des jeunes dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Mali », a rappelé le coordinateur du système des Nations Unies au Mali. Il a indiqué que l’initiative a regroupé plus de 3000 adolescents (jeunes filles et garçons) venant des zones d’intervention du projet.

Le Talkshow a été marqué par la prestation des artistes comme Master Soumy et Iba One et l’organisation de deux panels. Le premier, dont le thème portait sur le renforcement de la participation de la voix des jeunes et adolescents sur les initiatives en faveur de la prévention de la paix et de la cohésion sociale, a été animé par Smarty du Burkina, A’Salfo de la Côte d’Ivoire, Sékouba Bambino de la Guinée-Conakry et Wassa Kouyaté du Mali, tous des artistes musiciens.

Le second a été animé par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Karim Fomba, sur la participation des jeunes dans le processus de prévention de paix et de cohésion sociale au Mali. L’objectif général des panels était d’inspirer les adolescents et les jeunes à être des acteurs de paix et de cohésion sociale dans leur communauté.

Pour rappel, cette activité s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le Mali et l’Unicef 2020-2024, en particulier dans le pilier 4 du programme de l’Unicef soutenant la participation des jeunes dans le processus de paix et de cohésion sociale.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

