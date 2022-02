Le vendredi 4 février 2022, Bamako a été le théâtre d’un grand rassemblement de dénonciation de la politique française au Mali. Les manifestants se disent indignés par la politique néocolonialiste de la France et de l’inefficacité de l’opération Barkhane dans la lutte contre le terrorisme. Et affirmant leur soutien aux autorités de la Transition, les manifestants demandent le retrait des troupes de Barkhane du territoire malien.

« À Bas la France », « Stop Barkhane », «Vive les FAMA», «Vive Assimi », « France – colonisation ! », « Macron sort du Mali! », « Adieu la France », « nouvelle libération de l’Afrique », étaient les slogans scandés par cette centaine de maliens réunis vendredi dernier à Bamako au niveau du monument de la Tour de l’Afrique. Selon ses organisateurs, ladite manifestation s’adresse aux autorités de la 5ème République de la France et précisément contre le président Macron et non le peuple français. Pour eux, le président Macron n’affiche que du mépris pour les Africains et les français. De plus, ils estiment que la présence des troupes de Barkhane, installées depuis 2014 au Mali, n’ a donné aucun résultat satisfaisant. Aussi, ils demandent leur retrait du Mali afin que ce dernier puisse exercer toute sa souveraineté. Des discours tenus, on retient : « Au lieu de lutter contre le terrorisme, les français sous le couvert de l’opération Barkhane tentent de flirter avec des militants et des terroristes » ; « L’opération Barkhane est inefficace en termes de lutte contre les terroristes, elle est devenue l’un des mécanismes de colonisation » ou encore « Les militaires français aident les terroristes, leur objectif principal est d’établir leur contrôle sur le Nord du Mali, ils aident les groupes armés, y compris les terroristes », de part ces propos, les organisateurs de la manifestation ont montré leur ressenti contre la politique française au Mali. Et selon eux, en Afrique, il y a désormais un éveil collectif des consciences, les africains sont décidés de se sortir du joug de la France, la néo-colonisation et l’impérialisme ne pourra plus s’exercer. Pour terminer, les organisateurs de cette mobilisation, déclarent le soutien des maliens au FAMA, au Président de la Transition et à sa politique de l’indépendance du Mali. Le Mali s’inscrit donc dans la libération de son pays, de l’Afrique, une nouvelle donne reproduite par d’autres pays africains.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

