Amadou KOÏTA, le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, à la tête d’une forte délégation, a participé, les 14, 15 et 16 mars 2019 au SAVOY Grand Hôtel de Marrakech au Maroc, aux travaux de la 37eme conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).

La délégation malienne, en plus du ministre, était composée de : Amadou Diarra Yalcouye, secrétaire général du ministère des sports, Mahamadou Youssoufa Sidibé, conseiller technique au ministère des sports, Sina Dembelé, directeur national de la jeunesse, Sékou Camara, coordinateur du programme de Promotion de l’Emploi des Jeunes de la CONFEJES au Mali (PPEJ), Kadidia Diakité, candidate du Mali au concours PPEJ.

Présidée par Rachid Talbi ALAMI, le ministre marocain de la Jeunesse et du Sport, président en exercice entrant, la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu, le 15 mars 2019 dans la salle des conférences de SAVOY Grand Hôtel de Marrakech. Les différents intervenants, le secrétaire général de la CONFEJES, Bouramah ALI HAROUNA, le ministre Béninois du Tourisme, de la Culture et du Sport et président en exercice sortant, Oswald HOMEKY et le ministre marocain de la Jeunesse et du Sport, ont salué les autorités marocaines pour la bonne organisation de l’événement. Ils ont insisté sur le rôle et l’importance de la CONFEJES comme instrument indispensable de la Francophonie dans les domaines de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, les ministres et chefs de délégation ont visité les stands des 11 jeunes candidats au concours du Programme de Promotion de l’Emploi des Jeunes (PPEJ). La proclamation des travaux du jury, constitué à cet effet a donné les résultats suivants : 1er prix : le Bénin avec l’invention d’une machine solaire multifonctionnelle ; 2ème prix : le Maroc avec un atelier développé sur la maroquinerie ; 3ème prix : Madagascar avec une entreprise sur la transformation agro-alimentaire. Le Mali a reçu un prix d’encouragement avec l’atelier de couture et vente de vêtements, animé par Kadidia Diakité. Les ministres et chefs de délégation, réunis en huis-clos, ont discuté des points relatifs aux pays d’accueil de la prochaine Conférence ministérielle en 2021 et du prochain bureau en 2020 ainsi que la nomination d’un cadre au poste de Directeur Administratif et Financier (DAF) dont le titulaire est admis à la retraite. Ainsi le Burkina Faso a été retenu pour abriter la 38ème Conférence ministérielle en 2021 et la 14ème réunion du bureau en 2020 aura lieu en Guinée Conakry. Pour le poste de DAF, il a été instruit au Secrétariat Général de constituer un jury chargé d’analyser les différentes candidatures et de proposer la meilleure au bureau.

Lors de la clôture, le relevé des décisions proposées a été adopté par les experts et des prix ont été remis aux jeunes gagnants. Dans son discours, Amadou KOÏTA, le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne du Mali, a prononcé un message qui retrace l’état de stabilisation sécuritaire du pays, les programmes et politiques en vigueur dans les domaines de la jeunesse et des sports, les perspectives ainsi que l’apport de la CONFEJES dans le mise en œuvre des actions programmées. Pour sa part, le ministre marocain de la Jeunesse et du Sport, a remercié les participants et leur a souhaité un bon retour dans les pays respectifs.

A noter qu’en marge des travaux, le ministre Amadou KOÏTA a rencontré certains de ses homologues dont ceux du Burkina Faso et de la Guinée qui l’ont remercié pour son soutient de taille à la candidature de ces 2 pays qui abriteront les prochaines réunions statutaires de la CONFEJES. Le ministre a discuté, avec son homologue de la Côte d’Ivoire, de l’organisation de la Caravane de l’Amitié qui s’est déroulée en 2017 au Mali et dont la Côte d’Ivoire doit abriter l’édition suivante. Des instructions ont été données aux Directeurs de la Jeunesse des 2 pays de travailler dans ce sens.

