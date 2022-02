A en croire, l’ex-ministre de la Justice et Président du Morema, Me Kassoum Tapo, le ministre des Affaires étrangères français n’est pas le premier qui a tenu ces propos. Parmi ceux qui nous dirigent actuellement, il y a des gens qui ont eu à dire que le CNT est illégal et illégitime, qui ont même fait des procès pour ça.

Invité dans un débat télévisé, Me Tapo pense que les incidents diplomatiques sont inutiles dans un contexte comme ça. Il déplore que « nous sommes aujourd’hui dans une situation extrêmement difficile ». Selon lui, si un Français a répété ce que certains de nos dirigeants ont dit, c’est une analyse politique, ce n’est pas une insulte. Le ministre Abdoulaye Diop avait dans son communiqué qualifié les propos de son homologue français « outrageux », pour le Président du Morema, ce n’est pas outrageux. Il estime d’ailleurs que ce sont parmi ceux qui nous dirigent qui ont commencé cette injure-là. Il trouve même que c’est notre ministre des Affaires étrangères qui a insulté l’autre ministre quand il dit qu’insulter n’est pas de la grandeur. Par ailleurs, il pense que la France a jusqu’à présent réagi de façon responsable car elle n’a pas demandé à notre ambassadeur de quitter. Elle aurait pu aussi expulser nos compatriotes, arrêter le visa sur le Mali ou arrêter les flux vers le Mali. Cependant, Me Tapo invite tous ceux qui font de l’anti-français de réfléchir par deux fois, de mettre un peu la balle à terre. « Les relations entre États sont plus compliquées que ça. Il y a des Maliens qui vivent en France pendant des années et qui font vivre d’autres Maliens ici », dit-il. Pour lui, il serait mieux de passer au dialogue on n’aurait pas dû arriver à cette extrémité.

Ibrahima Ndiaye

