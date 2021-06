Meeting ACRT : Kao Djim annonce la transformation de son mouvement en parti politique

Le Mouvement Appel citoyen pour la réussite de la transition (ACRT) avait appelé, ce jeudi 03 juin, les Maliens à se rassembler, à la place de l’Indépendance, pour un grand meeting de soutien aux autorités de la transition.

–maliweb.net- Du matériel digne des grands évènements, une mobilisation importante des forces de l’ordre pour encadrer la manifestation, un podium à la hauteur de l’enjeu…. Ce qui a manqué le plus à l’évènement, c’est la présence des manifestants. Aussi, plusieurs invités de marque annoncés dont le célèbre artiste Salif Keita n’ont pu effectuer le déplacement. La faute sans doute à la pluie qui s’est invitée au meeting.

Présent au côté de son épouse, devenue depuis quelque temps, sa plus fidèle alliée politique, Issa Kao Djim aura une minute chrono pour s’adresser à son public : « Nous allons transformer l’ACRT en parti politique…. Nous allons transformer l’ACRT en parti politique », a-t-il lancé, avec insistance, pour se faire entendre à cause du vent qui soufflait de plus en fort. A peine que Kaou Djim et sa suite descendent du podium, la pluie commence.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

