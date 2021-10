Meeting de soutien à la transition : La France décriée, Choguel adulé, Clément hué par la foule

A l’appel de plusieurs associations et mouvements politiques dont le mouvement Yèrèwolo, le Boulevard de l’indépendance de Bamako a accueilli des milliers de manifestants. Ce vendredi 29 octobre après la prière, ils ont apporté leur soutien aux autorités de la transition et dénoncé les pressions de la France et la CEDEAO.

maliweb.net – « La politique France-Africa, c’est du blaguer tuer ». C’est au rythme de cette chanson mythique du reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly que les manifestants ont scandé pendant plus de quatre heures leur ras-le bol à la présence des forces françaises au Mali. «Des forces du mal » a dénoncé Allaye Bocoum, un des intervenants au pupitre.

« Dire non au diktat des organisations de la Communauté internationale et à la mauvaise gestion de la crise malienne par des pseudos amis et partenaires du Mali ». Tel est, selon Siriki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yèrèwolo débout sur les remparts, l’objectif de la manifestation.

Dans leur déclaration, les manifestants demandent aux autorités de « créer un cadre de dialogue » entre Maliens pour décider de la durée de la transition et trouver des solutions à la crise. Aussi, Yèrèwolo demande des poursuites judiciaires contre les autorités françaises pour des « crimes dont elles se sont rendues coupables » depuis leur intervention en 2013 au Mali.

Au fil de la manifestation, beaucoup de personnalités ont pris la parole. Pas de membres du gouvernement, mais des membres du Conseil national de la Transition. Si toutes les personnalités se sont exprimées sans heurts, ce ne sera pas le cas pour Clément Dembélé. Il faut rappeler que l’activiste et leader d’un mouvement de lutte contre la corruption a brillé ces derniers jours par ses appels à la démission du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

Venu au pupitre pour livrer son message, Clément Dembélé a été littéralement chassé par les cris d’une foule surexcitée. Des jets d’eau ont contraint Clément a quitté la scène. Il aura tout de même l’occasion de s’exprimer lorsque Adama Ben Diarra, principal organisateur de la manifestation, calmera la foule. « Je suis allé personnellement demander à Clément d’être présent pour la cause du Mali », a indiqué Ben le Cerveau pour justifier la présence de Clément Dembélé.

1 de 3

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

Commentaires via Facebook :